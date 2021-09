Michael Fishman des Conners révèle un élément de Roseanne qu’il a hâte d’en voir plus

De nombreuses sitcoms télévisées ont présenté des salons et des cuisines complètement séparés, le plus souvent afin que les ensembles puissent être échangés lorsque l’un ou l’autre n’est pas utilisé. Mais Roseanne et The Conners ont depuis longtemps adopté l’ouverture entre les deux salles, ce qui permet en effet des moments de conversation plus réalistes avec les personnages. Si DJ va prendre un verre de lait et que Becky lui pose une question, il n’a pas besoin de s’en tenir à un endroit statique dans le salon pour maintenir ce dialogue. Il peut simplement répondre depuis le réfrigérateur, probablement en faisant des calculs de date d’expiration.