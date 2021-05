Michael Flynn demande un coup d’État à la birmane parce que pourquoi pas? – RedState ⋆ 10z viral

L’ancien lieutenant-général Michael Flynn était l’un des nombreux orateurs à avoir fait des commentaires stupides lors d’un discours lors d’une conférence conservatrice samedi. Lors du «For God & Country Patriot Roundup», il a suggéré qu’un coup d’État similaire à ce qui s’est produit au Myanmar devrait se produire aux États-Unis.

Lors de la conférence, un membre du public qui s’est identifié comme un «simple marin» a demandé pourquoi un coup d’État comme celui qui s’est produit au Myanmar ne pouvait pas se produire ici. Après que la foule ait cessé d’acclamer cette question, Flynn a répondu: Aucune raison. Je veux dire, ça devrait arriver ici.

Le 1er février, l’armée du Myanmar a renversé son gouvernement démocratiquement élu, arrêté ses dirigeants et pris le contrôle du pays. Peu de temps après, des manifestations généralisées se sont ensuivies, ce qui a incité l’armée à prendre des mesures extrêmes pour réprimer ceux qui manifestaient contre le coup d’État.

L’Association d’assistance aux prisonniers politiques du Myanmar a signalé qu’environ 800 personnes ont été tuées à ce jour. Plus de 4 000 citoyens ont été arrêtés. “Beaucoup de ceux qui ont été tués étaient de jeunes manifestants, leur vie s’est terminée par un seul coup de feu dans la tête”, selon le New York Times qui a également rapporté:

Semaine après semaine, les forces armées ont intensifié leurs attaques contre les manifestants. Y compris le bilan du jour le plus sanglant de la répression à ce jour, le 27 mars, l’armée a tué plus de 420 personnes et agressé, détenu ou torturé des milliers d’autres, selon un groupe de surveillance.