Michael Gallup des Cowboys réalise une incroyable prise de TD tordue

Le receveur large des Cowboys de Dallas Michael Gallup a réussi un joli touché au premier quart pour briser l’égalité sans but contre les Saints de la Nouvelle-Orléans jeudi soir.

Avec plus d’une minute à jouer au premier quart, Dak Prescott a mené une course de 80 verges en six matchs. Prescott a trouvé CeeDee Lamb, qui a fait une belle coupe sur le terrain pour éviter un défenseur des Saints et acheminer le ballon jusqu’à la ligne d’un mètre. Le jeu a mis en place la passe de touché de Prescott à Gallup.

Le quart-arrière des Cowboys de Dallas Dak Prescott (4) célèbre sa passe de touché au receveur large des Cowboys de Dallas Michael Gallup au cours de la première moitié d’un match de football de la NFL contre les Saints de la Nouvelle-Orléans, le jeudi 2 décembre 2021, à la Nouvelle-Orléans. (Photo AP/Derick Hingle)

La capture de Gallup n’a pas été facile.

Il a dû sauter par-dessus le demi défensif des Saints Patrick Robinson et se tordre pour pouvoir sécuriser le ballon et s’assurer que les deux pieds étaient dans les limites des points. C’est un piège que les fans doivent voir pour le croire.

Randy Moss était parmi ceux qui ont mené la réaction au touché de Gallup.

Le quart-arrière des Cowboys de Dallas Dak Prescott (4) célèbre le touché du receveur large des Cowboys de Dallas Michael Gallup (13) au cours de la première moitié d’un match de football de la NFL contre les Saints de la Nouvelle-Orléans, le jeudi 2 décembre 2021, à la Nouvelle-Orléans.

Dallas a pris une avance de 7-0 au début du match, mais les Saints ont répondu immédiatement.

Le quart-arrière des Saints Taysom Hill trouverait Lil’Jordan Humphrey pour une passe de touché de 24 verges. Le sept-play de Hill’s, 75 verges en voiture.

Le quart-arrière des Saints de la Nouvelle-Orléans Taysom Hill (7) célèbre un touché contre les Cowboys de Dallas lors de la première moitié d’un match de football de la NFL, le jeudi 2 décembre 2021, à la Nouvelle-Orléans. (Photo AP/Derick Hingle)

Dallas est entré dans le match avec une fiche de 7-4 et a tenté de resserrer son avance dans la NFC East. La Nouvelle-Orléans tente de redresser le navire après quatre défaites consécutives. Les Saints avaient une fiche de 5-6 avant le début du match.