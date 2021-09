Michael Gandolfini parle de se mettre à la place de son père dans le rôle de Tony Soprano dans “The Many Saints of Newark”

Michael Gandolfini revient sur l’héritage de feu le père James Gandolfini en tant que Tony Soprano tout en se mettant à sa place en tant que jeune Tony dans le prochain film précédent Les nombreux saints de Newark. L’acteur de 22 ans s’est ouvert dans une nouvelle interview avec Empire sur le rôle le plus emblématique de son père, le qualifiant de “probablement la décision la plus difficile que j’aie jamais eu à prendre”.

“Vous savez, je ne voulais pas me mettre la pression pour sortir de ce sentiment comme si j’avais grandi en termes de sentiments envers mon père. Je voulais juste être le meilleur acteur possible, en incarnant Tony dans le comme David le voulait, scène par scène. Je n’ai pas pensé à mon chagrin parce que… eh bien, j’aurais s— le lit », a-t-il admis.

L’acteur a également expliqué en quoi sa représentation du personnage des Sopranos diffère de l’interprétation de son père. “Le personnage de mon père avait toute cette belle sensibilité sous cette agression”, a expliqué Gandolfini. “Cette version de lui est l’inverse. Sa curiosité et sa sensibilité passent en premier. Ce n’est pas un gangster armé d’une arme à feu. C’est un gamin qui se fait rogner et attirer.”

The Many Saints of Newark suit un jeune Tony dans une histoire de passage à l’âge adulte qui se déroule à une époque de l’histoire de Newark remplie de violence des gangs et de tensions raciales. Les fans de Sopranos reconnaîtront des versions plus jeunes de personnages comme Junior (Corey Stoll), Livia (Vera Farmiga) et Paulie Walnuts (Billy Magnussen), mais la première bande-annonce était largement centrée sur le lien de Tony avec son oncle Dickie Moltisanti (Alessandro Nivola). Dans le film figurent également Michael Imperioli, Jon Bernthal, Leslie Odom Jr., Michela De Rossi, John Magaro et Ray Liotta.

Le réalisateur du film, Alan Taylor, a ajouté à Empire à quel point c’était émouvant pour Gandolfini de reprendre le rôle créé par son père. “Nous avons tous dîné un soir”, a-t-il déclaré. “À un moment donné, [Michael] s’est levé et a dit : “Je tiens à remercier tout le monde d’avoir fait cela parce que c’était une chance de dire bonjour à mon père… et au revoir à nouveau.” Il n’y avait pas un œil sec dans la maison. » The Many Saints of Newark premières dans les salles le 1er octobre.