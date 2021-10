Michael Gandolfini rejoint un autre film de foule après « Les nombreux saints de Newark »

La star de The Many Saints of Newark Michael Gandolfini, le fils de l’acteur des Sopranos James Gandolfini, a décroché un autre projet lié à la mafia. Gandolfini jouera dans The Offer, la prochaine série limitée Paramount+ sur la création du Parrain. L’acteur de Hunters, Zack Schor, a également décroché un rôle dans le projet jeudi. L’offre met également en vedette Miles Teller, Colin Hanks, Juno Temple et Dan Fogler.

Gandolfini a été choisi pour incarner Andy Calhoun, un homme d’affaires étonnamment avisé essayant d’acheter Paramount Pictures, rapporte Variety. Schor incarnera Fred Gallo, l’assistant réalisateur de Francis Ford Coppola dans Le Parrain. Teller incarne le producteur Albert S. Ruddy, qui a remporté l’Oscar du meilleur film en 1972 pour le film original. Matthew Goode incarne le chef de la Paramount de l’époque, Robert Evans, tandis que Hanks joue Barry Lapidus et Temple joue Bettye McCartt. Fogler incarne Coppola et Giovanni Ribisi incarne Joe Colombo, un vrai gangster que Ruddy a rencontré pendant la production. Burn Gorman incarne Charles Bludhorn, un cadre de Gulf+Western, le conglomérat qui possédait Paramount dans les années 1970.

L’Offre a été créée par Michael Tolkin et sera dirigée par Decter Fletcher (Rocketman). Nikki Toscano est la showrunner et la productrice exécutive. Teller est également devenu producteur exécutif après avoir été embauché pour remplacer Armie Hammer. Paramount Television Studios produit le projet, mais aucune date de sortie n’a été annoncée.

Gandolfini a joué la version plus jeune du personnage emblématique de son père, Tony Soprano, dans The Many Saints of Newark, le film précédent des Sopranos. Gandolfini a également joué dans The Deuce, Ocean’s Eight et Cherry. Plus tôt ce mois-ci, Gandolfini a été casté dans Cat Person, un thriller psychologique avec Hope Davis, Isabella Rossellini et Nicholas Braun. Le film est basé sur la nouvelle du New Yorker de 2017 de Kristen Roupenian, racontant la relation d’un jeune étudiant en deuxième année et d’un homme plus âgé qu’elle rencontre au cinéma où elle travaille. Susanna Fogel dirige.

Dans une interview accordée à Uproxx le mois dernier, Gandolfini a déclaré qu’il serait intéressé à jouer à nouveau Tony Soprano, mais il souhaite également se définir comme un acteur avec d’autres rôles sur son CV. « C’est ce que je veux faire toute ma vie, et je veux grandir. Donc en ce moment, à 22 ans, mon objectif principal est d’apprendre le plus possible. Donc avec l’idée que je peux travailler avec Jon Bernthal et Vera Farmiga et Corey Stoll et Billy Magnussen – et quiconque revient et quels que soient les nouveaux acteurs amenés, et David – je vais apprendre de cette expérience quoi qu’il arrive. Donc, à certains égards, c’est une victoire. Mais oui… je veux continuer et faire d’autres choses. »