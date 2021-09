Michael Gandolfini, star de «The Many Saints of Newark», sur les «Défis» de jouer le rôle de «Sopranos» de papa James Gandolfini (Exclusif)

Depuis qu’une préquelle pour Les Sopranos de HBO a été annoncée pour la première fois en 2018, The Many Saints of Newark du créateur de la série David Chase a généré beaucoup de buzz parmi les critiques et le public qui en sont venus à aimer la série pendant six saisons. Mais la nouvelle même d’un renouveau pour le grand écran n’était pas la seule attraction derrière le projet. Michael Gandolfini a été choisi pour incarner la version plus jeune du personnage emblématique de Tony Soprano, un rôle emblématique animé par le regretté et grand James Gandolfini. L’interprétation de Gandolfini, âgée de 22 ans, serait une réinvention alors que le film raconte un soprano “Anthony” aux yeux brillants et à la queue touffue dont la relation avec l’oncle mafieux, Richard “Dickie” Moltisanti (Alessandro Nivola) crée une impression sur le futur chef de la mafia que nous avons vu dans la série primée de 1999 à 2007.

Alors que l’entreprise était sans aucun doute humiliante et que l’acteur avait précédemment déclaré à IndieWire était une chance pour lui de dire bonjour et au revoir à son père, il dit à PopCulture.com que cela ne s’est pas fait sans défis pendant le tournage. “Je dirais que le plus gros défi était que j’étais un peu plus âgé que je ne jouais et après avoir plongé dans la série, j’ai vraiment compris que Tony et la série et comment nous pensions”, a déclaré Gandolfini. “Il y avait des moments dans le film où je voulais attaquer ou peut-être être sarcastique ou pousser quelque chose d’une manière très Tony et Alan [Taylor, the director] m’a vraiment aidé à me dire : ‘Il n’est pas encore là. Il n’est pas si confiant. Il n’est pas si en colère. Il n’est pas encore cynique. Et en quelque sorte le tonifier pour qu’il puisse entrer dans cela et s’endurcir sur l’arc du film.”

Gandolfini admet que c’est ce genre de conseil de Taylor, qui a déjà réalisé neuf épisodes des Sopranos, qui lui a vraiment été bénéfique. “C’était quelque chose de très difficile et Alan m’a vraiment aidé à naviguer”, a-t-il ajouté. Alors que Taylor aidait Gandolfini à comprendre l’approche de Tony Soprano, le réalisateur a partagé avec PopCulture les tâches auxquelles il a été confronté lorsqu’il est revenu à l’histoire près de 15 ans plus tard, admettant que c’était un défi d’essayer de “trouver l’esprit de la série” en raison de deux principaux aspects manquant dans The Many Saints of Newark.

“Le fait qu’il n’y ait pas eu de James Gandolfini était vraiment un gros problème. Le fait que la série était populaire, en partie parce qu’elle était contemporaine et ringard du New Jersey – et nous retournons dans une période où c’est une sorte de période plus romantique de la foule et passer du petit écran au grand écran”, a-t-il déclaré. “Donc, à bien des égards, nous en modifiions radicalement les termes, mais en essayant de garder cet esprit de l’expérience Sopranos vrai.”

Lors de la tournée de presse du film, Gandolfini a déclaré aux médias que même s’il n’avait jamais regardé Les Sopranos grandir, il savait sans aucun doute qu’il “pourrait savoir” jouer son père. “Mais je ne sais pas comment jouer Tony. Je dois créer mon propre Tony à partir de ma vie et continuer à jouer les choses qui ont fait de lui Tony”, a-t-il déclaré au New York Times. “La pression est réelle. Il y a la peur. Mais la deuxième couche, à laquelle beaucoup de gens ne pensent pas, qui était en fait plus difficile, est de jouer Tony Soprano… non seulement c’était le sentiment de mon père – c’était comme, Tony Soprano est un personnage très dur.”

S’éloignant du film avec une pure fierté pour son père et le produit final, Gandolfini admet que son père “n’était pas du tout Tony”. « La seule idée que je pense avoir acquise était une profonde fierté pour lui. Je suis épuisé après trois mois – tu as fait ça pendant neuf ans ?

The Many Saints of Newark sortira en salles le 1er octobre et sera également disponible en streaming pendant 30 jours sur HBO Max. Pour en savoir plus sur le film et toutes vos nouvelles sur les Sopranos, gardez-le verrouillé sur PopCulture.com pour les dernières nouvelles.