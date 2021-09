Michael Goodwin: Tout ce que nous craignions de la débâcle stupéfiante de Biden en Afghanistan est vrai

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Biden a menti, ils sont morts.

Ce n’est plus seulement une accusation. C’est maintenant un fait, avec le témoignage de mardi au Sénat déchiquetant les fictions absurdes du président Biden sur l’Afghanistan et confirmant que lui seul a pris les décisions fatidiques qui ont créé le retrait chaotique et meurtrier.

Nous savons maintenant avec certitude ce que l’on soupçonnait depuis le début – que le président a rejeté les conseils de ses principaux assistants militaires sur la façon de réduire le nombre de troupes tout en contrôlant les talibans. Il a également faussement affirmé au public qu’Al-Qaïda n’était plus en Afghanistan et a déclaré que le retrait était un succès retentissant.

À contrecœur, mais clairement, ses commandants ont supplié de différer. Un par un, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, le président des chefs interarmées, le général Mark Milley et le chef du commandement central américain, le général Kenneth McKenzie, ont déclaré avoir conseillé au président de garder 2 500 soldats à Kaboul ou de soutenir la proposition.

MILEY, MCKENZIE DIT QU’ILS RECOMMANDENT À 2 500 TROUPES DE RESTER EN AFGHANISTAN, APRÈS QUE BIDEN APRÈS N’A JAMAIS ÉTÉ AVERTI

Tous trois ont également déclaré qu’Al-Qaïda restait en Afghanistan et, comme l’a dit Milley, est toujours en guerre avec nous. Et personne n’a osé appeler la conclusion un succès.

“La guerre est perdue”, a déclaré Milley. « L’ennemi contrôle à Kaboul.

Le ton de l’audience du Comité sénatorial des services armés a démenti le témoignage de la bombe. Il n’y a pas eu d’histoires politiques et, pour un changement bienvenu, les démocrates et les républicains ont suivi des questions similaires, avec pour résultat que les réponses dévastatrices ont été pour la plupart fournies dans un style coupé et pragmatique.

Bien qu’un démocrate ici et là ait essayé de blâmer l’ancien président Donald Trump pour son accord initial avec les talibans, il n’y a eu aucun effort sérieux pour enrober la bévue de Biden.

De toute évidence, les tentatives du président de tromper le public faisaient partie des événements qui ont placé notre armée tant vantée dans la position de faiblesse et de vulnérabilité de protéger une évacuation massive d’un aéroport civil dans une ville envahie par les talibans.

LE RETOUR DE BIDEN SUR L’INFORMATION DES GÉNÉRAUX SUPÉRIEURS EN AFGHANISTAN «VA BIEN AU-DELÀ DE LA FRUSTRATION», DIT UN VÉTÉRINAIRE AU CONGRÈS

Comme pour la plupart des mensonges politiques, la vérité les fait toujours paraître absurdes, et c’est le cas ici. Le président avait insisté auprès d’ABC News le 19 août, alors que la catastrophe se déroulait à l’aéroport de Kaboul, qu’aucun conseiller militaire ne lui avait dit de garder un nombre limité de troupes pour poursuivre l’impasse stratégique.

Lorsque George Stephanopoulos a dit à Biden : “Mais vos principaux conseillers militaires ont mis en garde contre un retrait dans ce délai. Ils voulaient que vous gardiez environ 2 500 soldats”, le président a répondu : “Non, ils ne l’ont pas fait. C’était divisé. C’était Ce n’était pas vrai. “

Stephanopoulos était sceptique et, selon la transcription d’ABC, a réessayé. « Donc, personne ne l’a dit – vos conseillers militaires ne vous ont pas dit : « Non, nous devrions simplement garder 2 500 soldats. La situation est stable depuis plusieurs années. Nous pouvons le faire. Nous pouvons continuer à le faire » ? »

Biden a répété son démenti, mais a ajouté une mise en garde: “Non. Personne ne m’a dit ça dont je me souvienne.”

KT MCFARLAND: L’AFGHANISTAN ÉTAIT UNE FIASCO ET NOS DIRIGEANTS MILITAIRES ET POLITIQUES VEILLÉS NE SERONT JAMAIS TENUS DE RESPONSABILITÉ

Oh, bien, il se cache derrière ses facultés mentales en déclin. Le président est soit un imbécile, soit un imbécile. Comme c’est réconfortant.

L’impact immédiat de sa décision fatidique pour un retrait complet d’ici le 31 août a inclus la mort de 13 militaires dans l’attentat suicide à la bombe à l’aéroport. Si les États-Unis avaient gardé la base aérienne de Bagram, ils auraient presque certainement été en mesure d’imposer une meilleure sécurité dans les environs et d’évacuer davantage d’Américains et d’Afghans que nous avions promis d’évacuer.

Mais une fois qu’il a renoncé à Bagram, puis rendu l’ambassade et s’est replié sur l’aéroport de Kaboul, il a été contraint de compter sur les talibans pour surveiller le périmètre. Le résultat a été l’attentat suicide et le fait que des dizaines, voire des centaines, de citoyens américains ont été laissés pour compte.

De plus, des rapports incessants indiquent que certains Afghans qui ont participé à notre effort de guerre de 20 ans sont exécutés, certains d’entre eux après avoir été torturés.

C’est une fin scandaleuse et démoralisante à une guerre déclenchée par le 11 septembre. L’attaque la plus meurtrière jamais perpétrée contre notre patrie comprend désormais une guerre que nous avons choisi de perdre contre ceux-là mêmes qui ont contribué à rendre possible le 11 septembre en accueillant Oussama ben Laden.

Ce modèle n’a pas de précédent dans l’histoire américaine.

MILEY A A CONSEILLÉ BIDEN CONTRE LE RETRAIT DE L’AFGHAN, NIE USURPANT L’AUTORITÉ DE TRUMP

Les conséquences immédiates sont évidemment dévastatrices, et la réalité à long terme est qu’une autre guerre est plus probable qu’une paix durable. Au-delà des efforts continus d’Al-Qaïda pour nous frapper, donner aux talibans le contrôle de l’Afghanistan complète ce qu’un analyste appelle un État méga-terroriste dans la région, avec l’Iran, le Pakistan et l’Afghanistan partageant des frontières.

La reddition inutile de Biden exaspère et terrifie les alliés qui comptent sur nous pour leur sécurité et conduit à la jubilation parmi nos adversaires qui voient la preuve que l’Amérique recule.

Plus de Opinion

Les talibans sont les grands gagnants, contrôlant à nouveau l’Afghanistan et prétendant avoir vaincu l’armée la plus puissante du monde, faisant d’eux des héros parmi les djihadistes du monde entier.

Si la Maison Blanche comprend tout cela, elle garde le secret. L’attachée de presse Jen Psaki a été interrogée sur le témoignage plus tard mardi et s’est d’abord rabattue sur l’affirmation de Biden selon laquelle les conseils des conseillers militaires étaient « mitigés ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR LA NEWSLETTER D’OPINION

Mais elle a continué à parler et finalement, et peut-être par inadvertance, a atterri sur une explication plus révélatrice. Si Biden avait suivi les recommandations de maintien des troupes là-bas, a-t-elle insisté, les États-Unis « auraient dû augmenter le nombre de troupes plus tard, auraient été en guerre contre les talibans, nous aurions eu plus de victimes américaines ».

C’est leur version des implications, selon laquelle le maintien d’une petite force d’opérations spéciales et de spécialistes du renseignement aurait ramené les États-Unis dans un conflit terrestre plus vaste.

Mais ce scénario est bien plus une histoire de couverture qu’une fatalité. Il repose sur l’idée que le 31 août était une date limite ferme pour le retrait, mais c’est une date limite que l’équipe Biden s’est fixée.

Il était déjà bien au-delà de la date limite du 1er mai dans l’accord Trump, donc comme même le sénateur Mitt Romney l’a souligné, Biden s’est piégé dans une date limite de sa propre fabrication.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Pire encore, Biden souhaitait initialement que le retrait soit achevé le 11 septembre, espérant que cela conduirait à une célébration de la fin de la guerre.

Au lieu de cela, en choisissant la capitulation et en garantissant la défaite, il a créé un paysage plus dangereux pour l’Amérique et ses alliés. Tous les mensonges du monde ne peuvent dissimuler son désastre.

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS DE MICHAEL GOODWIN