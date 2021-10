Michael Gove attaque le SNP pour avoir « pris le pouvoir aux conseils » | Politique | Nouvelles

Face à des questions sur la loi sur le marché intérieur à la Chambre des communes, le ministre du Cabinet a insisté sur le fait qu’il «ne ferait jamais de mal» au gouvernement écossais. Il a ajouté que c’est le gouvernement SNP, et non Whitehall, qui prend le pouvoir là où il ne devrait pas.

La loi sur le marché intérieur fait partie du remplacement par Boris Johnson du financement de l’UE.

Cela permettra aux projets du conseil écossais de recevoir un financement directement du Whitehall sans référence au gouvernement écossais décentralisé.

Patricia Gibson, députée et porte-parole des communautés du SNP, a déclaré que la loi avait « fondamentalement sapé le règlement de dévolution et a été explicitement rejetée à Holyrood ».

Mais M. Gove a insisté sur le fait qu’il n’y avait aucun acte criminel impliqué, renvoyant la responsabilité au gouvernement écossais.

« Bien sûr, je n’interviendrai pas dans le règlement de dévolution, mais il y a un contraste entre notre approche où nous déléguons plus de pouvoir au gouvernement local en Angleterre, et l’approche du gouvernement écossais actuel qui est de retirer le pouvoir aux conseils écossais . «

Meghan Gallacher, un député conservateur écossais, s’est adressé à Twitter pour dire que « Michael Gove a 100% raison ».

« Le SNP a réduit les budgets du Conseil et supprimé la prise de décision par cantonnement. »

M. Gove a également affirmé qu’un certain nombre de députés du SNP avaient soutenu des offres pour l’allocation de fonds en vertu de la loi sur le marché intérieur, « y compris les conseils du SNP ».

«Ce sont des festivals de cordialité, et je reconnais que le SNP doit garder sa base militante satisfaite de la récitation de ces griefs, mais la réalité est que ceux qui servent dans le gouvernement écossais savent que nous, au gouvernement britannique, sommes leurs amis et partenaires, et l’Écosse n’a pas de meilleur ami que les autres citoyens du Royaume-Uni.

Si cordiaux que soient ces dirigeants à huis clos, certains souhaitent seulement attirer l’attention sur les hostilités en public.

En amont de la conférence sur le climat COP26, la dirigeante du SNP, Nicola Sturgeon, a choisi de faire avancer son propre programme d’indépendance et de parler des objectifs climatiques individuels de l’Écosse plutôt que de parler du Royaume-Uni dans son ensemble.

Déplorant le fait que l’Écosse sera représentée par le Premier ministre Boris Johnson à la conférence, plutôt qu’elle-même, elle a déclaré: « Nous ne sommes pas un État indépendant, pas encore. »

Mais le chef des conservateurs écossais n’a pas tardé à souligner les motivations de Mme Sturgeon.

« Nicola Sturgeon était censée parler du changement climatique, mais encore une fois, elle a surtout parlé de la constitution », a-t-il déclaré.