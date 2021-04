Michael Gove déchire les jibes SNP de Sleaze Tory dans un retrait point par point fulgurant | Politique | Nouvelles

Michael Gove claque Thewliss alors qu’il défend les conservateurs

Le ministre du Cabinet a été confronté à des questions à la Chambre des communes cet après-midi au sujet d’accusations de “harcèlement conservateur”. Le gouvernement a été sous pression suite aux accusations que des contacts étroits de ministres ont bénéficié d’un traitement préférentiel.

Le prétendu scandale a explosé ces dernières semaines, l’ancien Premier ministre David Cameron étant accusé d’avoir utilisé ses liens avec le Trésor pour faire du lobbying au nom de la société de financement aujourd’hui disparue Greensill Capital, qui l’employait comme conseiller.

Des préoccupations ont également été soulevées au sujet des textes personnels envoyés par l’entrepreneur britannique Sir James Dyson à Boris Johnson au sujet du statut fiscal de ses employés et de la question de savoir si le Premier ministre a utilisé des donateurs du parti conservateur pour payer la rénovation de son appartement de Downing Street.

Des questions ont également été soulevées lorsqu’il est apparu que le voisin propriétaire du pub du secrétaire à la Santé, Matt Hancock, avait obtenu des contacts pour la production d’équipements de protection individuelle (EPI) au plus fort de la pandémie au printemps dernier.

Faisant fi des accusations d’actes répréhensibles, M. Gove a critiqué les députés travaillistes et du SNP pour avoir tenté de «marquer des points politiques».

Michael Gove a lancé une défense point par point du gouvernement (Image: PARLEMENT.TV)

Sa réfutation est venue en réponse à une question urgente de la députée SNP Alison Thewliss.

Elle a déclaré à la Chambre des communes: “Des contrats au propriétaire du pub du secrétaire à la Santé à la chumocratie chaleureuse de l’affaire Greensill Capital en passant par les SMS occasionnels entre le Premier ministre et Sir James Dyson promettant de résoudre les problèmes fiscaux apparemment en échange de ventilateurs, nous ne obtenu, et s’interroge maintenant sur le financement du premier ministre pour le plumage de son nid de Downing Street.

“Je me demande si le ministre sera d’accord avec moi pour dire qu’il s’agit d’un modèle de comportement clair et que cela pue absolument.

«Ce gouvernement conservateur britannique est sur le point de proroger cette Assemblée pour éviter un examen plus approfondi.

<< En l'absence d'un conseiller indépendant pour enquêter sur les ministres, nous ne pouvons plus leur faire confiance pour enquêter sur eux-mêmes et cela est clair, de même que le ministre du Cabinet du Cabinet ordonnera plutôt une enquête publique indépendante complète pour aller au fond de cet élancé, cabale sale en charge du Royaume-Uni? "

Répondant à la question, le ministre du Cabinet a abordé les accusations point par point.

Michael Gove a accusé les députés de l’opposition de “ marquer des points politiques ” (Image: PARLEMENT.TV)

Le SNP a accusé le gouvernement d’être une “ cabale sale ” (Image: PARLEMENT.TV)

Il a déclaré: «Elle a soulevé toute la question des EPI. C’est un fait, bien attesté, que moins de 0,5% des EPI achetés ne répondaient pas aux normes que nous avions fixées.

«Il est un fait que chaque recommandation d’achat d’EPI est passée par un processus indépendant en huit étapes, vérifié par des fonctionnaires indépendants.

<< Il est vrai que le gouvernement opérant à un moment où la pandémie faisait rage, a fait tout son possible, et nous ne nous en excusons pas, pour nous assurer que ceux qui sont en première ligne reçoivent l'équipement qu'ils méritent. Et les techniques que nous avons utilisées et les processus que nous avons suivis, non seulement résistent à un examen minutieux, mais ce sont les mêmes techniques et les mêmes processus utilisés par le gouvernement gallois, le gouvernement écossais et par l'exécutif de l'Irlande du Nord.

«Elle soulève la question de Greensill, bien sûr, la vérité est que tous les efforts déployés au nom de cette société, afin de pousser le Trésor et d’autres ont été rejetés.

«Elle soulève la question de Sir James Dyson, elle ne reconnaît pas le fait que Sir James a dépensé des millions de livres de son propre argent pour essayer de s’assurer que nous avions des ventilateurs pour sauver ceux qui sont en première ligne.

Michael Gove a déclaré que les ministres avaient fait tout le nécessaire pendant la pandémie (Image: PARLEMENT.TV)

«Elle ne mentionne pas que le défi du ventilateur a été étudié par le Comité des comptes publics, qui a déclaré qu’il s’agissait d’un modèle de marchés publics.

“Elle ne mentionne pas le fait que les changements apportés au fait du premier ministre ont été payés par le premier ministre lui-même.”

Il a ajouté: “Ce qu’elle ne mentionne pas, c’est qu’elle et d’autres membres de l’opposition ont critiqué la nomination d’un tsar vaccinal comme du copinage, alors que Kate Bingham a été responsable de sauver des millions de vies.

«Ce qu’elle ne dit pas, c’est que les députés de l’opposition ont critiqué Kate Bingham pour avoir dépensé de l’argent dans les relations publiques alors que cet argent était là pour s’assurer que les personnes issues de BAME pouvaient obtenir les vaccins dont elles avaient besoin.

“Ce qu’elle ne reconnaît pas, ce sont les efforts déterminés des fonctionnaires de ce gouvernement et d’autres pour faire face à la pandémie et sauver des vies, au lieu de cela, elle essaie de marquer des points politiques d’une manière qui, malheureusement, suscite des regrets.”

Boris Johnson a été accusé d’avoir dit “ laissez les corps s’entasser ” au lieu d’avoir un nouveau verrouillage (Image: PA)

En réponse, M. Gove a également défendu M. Johnson contre les allégations du Daily Mail d’aujourd’hui, qui accusent le Premier ministre d’avoir déclaré l’automne dernier: “Plus de f *** ing lockdowns – que les corps s’entassent par milliers”.

Le ministre a rappelé aux députés que “le premier ministre a non seulement institué un deuxième, mais aussi un troisième verrouillage pour assurer notre sécurité”.

En réponse à une question de Wes Streeting du Labour, M. Gove a ajouté: “Je n’ai jamais entendu le Premier ministre dire une telle chose.”

M. Johnson a ordonné au Cabinet Office de lancer une enquête sur les fuites afin d’essayer d’identifier la taupe derrière les fuites endommageant son poste de Premier ministre.

La semaine dernière, une source n ° 10 a blâmé l’ancien conseiller spécial Dominic Cummings, qui a depuis nié toute responsabilité.