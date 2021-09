Michael Gove exclu du poste de ministre des Affaires étrangères – Le top conservateur prétend qu’il « bombarderait le Moyen-Orient » | Royaume-Uni | Nouvelles

Lors du remaniement à venir, Dominic Raab devrait bientôt perdre son poste au ministère des Affaires étrangères. M. Raab pourrait perdre son poste actuel au profit de la secrétaire au Commerce international Liz Truss. Au milieu du remaniement, M. Gove devrait remplacer l’actuel ministre de l’Intérieur, Priti Patel.

Se référant à l’improbabilité de M. Gove de devenir ministre des Affaires étrangères, un haut responsable du Parti conservateur a déclaré: “Michael est la personne évidente pour diriger le ministère de l’Intérieur.”

Cependant, ils ont ajouté : « Il ne peut pas être ministre des Affaires étrangères ou bombarderait la moitié du Moyen-Orient au cours de la première quinzaine. »

Il a également été rapporté que Mark Spencer, le whip en chef, s’était vu promettre le portefeuille de l’environnement.

Ces commentaires interviennent alors que le Premier ministre est actuellement confronté à une réaction de la part de son propre parti concernant l’augmentation des impôts et de l’assurance nationale pour payer les soins sociaux.

Tim Shipman, rédacteur en chef politique du Sunday Times, a expliqué que la décision de Boris Johnson d’« imposer une taxe sur les soins de santé et les prestations sociales en plus de l’assurance nationale dans le but d’empêcher les gens d’avoir à vendre leur maison pour payer les soins pourrait devenir le pivot de ce parlement et façonner les prochaines élections”.

Une source gouvernementale de haut rang a déclaré : « Nous venons d’augmenter les impôts et c’est évidemment une vente difficile.

“Mais l’alternative est d’aller aux prochaines élections avec dix millions de personnes qui ne reçoivent pas le traitement dont elles ont besoin et qui attendent un an pour une opération.”

M. Shipman a affirmé que c’était “la preuve qu’il s’agit d’un gouvernement dirigé avec peu de contribution significative de son cabinet au-delà du chancelier, Rishi Sunak”.

Ce qui a semé la consternation au sein du Parti conservateur, c’est que cela montre comment M. Johnson est prêt à déchirer deux promesses de manifeste pour faire passer ses hausses d’impôts.

M. Johnson a fait volte-face sur deux engagements manifestes: ne pas augmenter l’assurance nationale et ne pas mettre fin au triple verrouillage des retraites.

Le conservateur principal qui s’est entretenu avec le Sunday Times a ajouté que cela montre à quel point “Boris est propriétaire de la hausse des taxes sur les soins sociaux”.

Ils ont ajouté : « C’est la chose intéressante à ce sujet.

“Il a mis son propre drapeau dessus.”

Le nouveau plan a vu des désaccords au sein du parti conservateur lui-même, avec Jacob Rees-Mogg, Lord Frost et Liz Truss, exhortant M. Johnson à emprunter plutôt que de payer des impôts.

Cependant, M. Sunak a répondu à cela et a déclaré: “Je suis vraiment choqué si quelqu’un pense que la réponse à la question est plus empruntée.”