in

Michael Gove, 54 ans, est devenu un favori pour remplacer Priti Patel, 49 ans, au Home Office, a révélé le Times. Les deux ministres du Cabinet ont travaillé ensemble sur le succès de la campagne Vote Leave en 2016, avec Gove en tant que co-organisateur du groupe et Patel rejoignant le secrétaire à la Justice de l’époque dans le soi-disant “gang des six”.

Mais le chancelier du duché de Lancaster serait désormais “ennuyé” dans son poste actuel, ce qui pourrait expliquer sa visite dans une boîte de nuit de sa ville natale d’Aberdeen.

Le Premier ministre a répondu aux images de son ministre du Cabinet en train de s’extasier sur des airs techno en disant: “Nous avons ouvert les boîtes de nuit, puis nous avons envoyé nos ministres pour en profiter.”

M. Gove a déjà été chargé par Boris Johnson de traiter d’importantes questions constitutionnelles, notamment l’indépendance de l’Écosse et le départ de la Grande-Bretagne de l’Union européenne.

En revanche, Mme Patel a été critiquée par ses collègues conservateurs et le Premier ministre pour ne pas avoir stoppé le flux d’immigrants illégaux arrivant sur les côtes anglaises en provenance de Calais.

Alors que le député de Witham a maintenant menacé de refouler les bateaux, le nombre d’immigrants illégaux effectuant le périlleux voyage de 21 milles est passé de seulement 8 000 en 2020 à environ 22 000 en 2021.

Les rumeurs selon lesquelles Gove pourrait remplacer Patel surviennent quelques semaines seulement après que le candidat à deux reprises à la tête du Parti conservateur a été accusé de « se moquer » de son collègue du Cabinet au sujet de la crise des réfugiés afghans.

M. Gove a choisi de convoquer deux réunions sur la réinstallation, bien qu’il s’agisse d’un problème relevant de la compétence du ministère de l’Intérieur.

S’adressant au Times au sujet du remaniement imminent, un haut responsable conservateur a déclaré: “Michael est la personne évidente pour diriger le ministère de l’Intérieur.”

JUST IN: Un député “malade et fatigué des pleurnicheries” craint que l’Angleterre ne tourne le dos au reste du Royaume-Uni

Ils ont ajouté : « Il ne peut pas être ministre des Affaires étrangères ou bombarderait la moitié du Moyen-Orient au cours de la première quinzaine. »

M. Gove est considéré comme ayant des idées néoconservatrices sur la politique étrangère.

L’homme de 54 ans était une voix de premier plan au sein du gouvernement de David Cameron sur l’intervention en Libye et a même accusé les travaillistes d'”apaiser Assad” lors du débat du Parlement sur le bombardement de la Syrie en 2013.

Avant d’entrer au Parlement, Gove a également soutenu que l’invasion de l’Irak par Tony Blair était juste.

LIRE LA SUITE : « Ils sont enfermés ! » Lord, qui soutient le Brexit, déclare que les États membres eurosceptiques sont bloqués dans l’UE

M. Gove a admis avoir pris le médicament de classe A lors de sa deuxième offre de leadership en 2019.

Parmi les autres victimes potentielles du remaniement figurent le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, et le chef de la Chambre, Jacob Rees-Mogg.