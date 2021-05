Michael Gove sauvage demande à Indy de Sturgeon: «La plupart ont voté pour les partis OPPOSÉS au référendum! | Politique | Nouvelles

Le ministre du Cabinet Office Michael Gove a rejeté les plans de Nicola Sturgeon pour l’indépendance de l’Écosse alors qu’il insistait pour que les circonscriptions écossaises votent contre la tenue d’un autre référendum. Le SNP a perdu un siège d’une majorité générale aux élections parlementaires écossaises, obtenant 64 sièges, mais le résultat final laisse encore à Holyrood une majorité indépendantiste. Boris Johnson a invité Mme Sturgeon à des pourparlers de crise sur l’Union.

S’adressant à l’émission Andrew Marr de la BBC, M. Gove a déclaré: «Lorsque Nicola a été interrogée pendant la campagne sur les décès dus à la drogue en Écosse, elle a déclaré que le gouvernement écossais avait détourné les yeux sur cette question.

“Nous devons travailler ensemble pour résoudre ce problème.”

Il a ajouté: “Le deuxième point à garder à l’esprit est que la majorité des personnes qui ont voté dans les circonscriptions ont voté pour des partis qui étaient opposés à un référendum.”

M. Gove a déclaré que les gouvernements britannique et écossais devraient “se concentrer sur les choses qui nous unissent” plutôt que sur “des querelles constitutionnelles” sur un deuxième référendum sur l’indépendance.

Lorsqu’on lui a demandé si le gouvernement de Westminster bloquerait un deuxième scrutin aux frontières, M. Gove a déclaré dimanche à Sophy Ridge de Sky News: “Non, ce que nous travaillons actuellement, c’est de travailler ensemble pour relever tous les défis auxquels nous sommes confrontés dans l’ensemble. Royaume-Uni.

«Si nous sommes entraînés dans une conversation sur les référendums et les constitutions, nous détournons l’attention des questions qui sont les plus importantes pour les citoyens d’Écosse et du Royaume-Uni.

«J’espère que ce que les gens attendent d’un gouvernement de Holyrood, ainsi que du gouvernement de Westminster, c’est un engagement à travailler ensemble sur ces questions.

“Donc, au lieu de nous concentrer sur les choses qui divisent, concentrons-nous sur les choses qui unissent et concentrons-nous sur nous tous pour travailler ensemble pour servir les gens qui votent juste pour nous.”

«Bien sûr, le peuple écossais, comme nous l’avons vu lors du référendum de 2014, a ce droit, mais il est absolument important que nous nous concentrions maintenant sur les problèmes qui nous attendent.

“Bien sûr, une des choses à garder à l’esprit est que si Nicola Sturgeon a visiblement obtenu un bon résultat, le SNP n’a pas obtenu la majorité à cette élection comme il l’a fait en 2011.

«En 2011, le SNP sous Alex Salmond a obtenu la majorité, un référendum a ensuite suivi.

“Il est important de se rappeler qu’à cette époque, tous les partis du Parlement écossais pensaient qu’il était approprié de tenir un référendum à ce moment-là.”