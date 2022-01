Michael Gove se retrouve coincé dans un ascenseur et manque une interview à la BBC

Michael Gove a connu un début de semaine difficile (Photo: BBC)

La série d’interviews matinales de Michael Gove a été considérablement retardée lorsqu’il s’est retrouvé coincé dans un ascenseur de la BBC.

Le ministre du Cabinet a été réservé pour le créneau de 8h10 de l’émission Today mais n’est pas apparu à temps.

« Nous espérions parler à Michael Gove », a déclaré le présentateur Nick Robinson aux auditeurs. « Vous espériez peut-être avoir des nouvelles de Michael Gove à ce moment-là.

«Il était très gentiment entré dans le bâtiment, nous n’avons donc pas eu à faire face à l’une de ces pannes de ligne gênantes.

« M. Gove est coincé dans l’ascenseur de Broadcasting House. J’aimerais pouvoir dire que c’est une blague, ce n’est pas une blague.

« Ce n’est pas très drôle pour M. Gove et les agents de sécurité qui sont coincés là-bas depuis un certain temps. »

Gênant (Photo : Jack Lamport)

M. Robinson a déclaré que le politicien conservateur « gardait la bonne humeur » et a même proposé de parler à l’équipe au téléphone depuis l’ascenseur.

Mais il a déclaré qu’ils attendaient que le secrétaire de la communauté soit libéré et apparaisse à l’antenne « un peu plus tard dans le programme ».

Lorsque M. Gove a finalement refait surface vers 8h30, le présentateur lui a présenté des « excuses au nom de la BBC ».

M. Gove a répondu: « Après plus d’une demi-heure dans l’ascenseur, vous m’avez « mis à niveau » avec succès, je suis donc ravi d’être ici.

«Je comprends tout à fait, ce genre de choses arrive. Si vous et moi avons ensemble donné des munitions à Armando Ianuuchi pour le prochain épisode de W1A, alors très bien.

Le ministre a ensuite été informé qu’un nouveau hashtag #freemichaelgove avait commencé à circuler sur Twitter.

Il a ajouté: « Je soupçonne qu’il y a probablement plus de gens qui espèrent que je serai incarcéré plus longtemps, mais quand même. »

W1A est une série comique qui se déroule dans Broadcasting House et qui parodie le fonctionnement interne de la BBC.

