Michael Hendricks et Maggie Ybarra accusés du meurtre de Kensie Aubry 10z viral

Un homme et une femme du Missouri ont été inculpés de meurtre pour la mort d’une femme texane portée disparue en octobre de l’année dernière.

Kensie Renée Aubry avait 32 ans lorsqu’elle a disparu. Son corps a finalement été retrouvé démembré – enterré sous la maison d’un propriétaire d’entreprise d’aviation et de sa petite amie à la fin du mois de juillet de cette année.

Michael Hendricks, 40 et Maggie Ybarra, 30 ans, sont accusés d’un chef de meurtre au premier degré pour la mort de la femme du Texas.

Hendricks fait face à des accusations d’abus sexuels distincts mais liés de manière tangentielle depuis un certain temps après qu’une fille de moins de 14 ans l’a signalé aux autorités pour avoir prétendument touché son vagin par-dessus ses vêtements et tenté de l’inciter à avoir des relations sexuelles en groupe avec lui-même et Ybarra. .

Mais ce n’est pas près de là que les histoires de la victime présumée se sont arrêtées.

Son témoignage a finalement conduit les enquêteurs à la propriété près de Grain Valley, dans le Missouri, où le cadavre mutilé d’Aubry a été découvert.

Selon le témoin mineur, Hendricks et Ybarra se sont vantés de leurs violences contre Aubry et ont fourni des preuves photographiques.

“Maggie a montré ses photos sur un téléphone portable d’une femme avec les mains liées, nue et bâillonnée”, a écrit un détective de la police de l’indépendance dans des documents judiciaires obtenus par l’affilié local d’ABC, KMBC.

Cette démonstration de confiance macabre était probablement le résultat d’une relation antérieure.

Il s’avère qu’Ybarra a servi de mère adoptive à la victime présumée d’un crime sexuel plusieurs années auparavant, bien que l’accusée aurait été relevée de son statut de tuteur de l’enfant après avoir prétendument permis à plusieurs partenaires sexuels d’abuser de la fille lorsqu’elle était plus jeune.

Selon la jeune fille – qui avait récemment retrouvé le chemin de son ancien gardien sanctionné par l’État – Hendricks, Ybarra et Aubry « dormaient tous ensemble et Ybarra a déclaré que Hendricks s’était étouffé. [Aubry] à mort’ et la mettre dans le congélateur.

Cette méthode de mort suivie des déclarations précédentes que Hendricks aurait faites en présence de la jeune fille. Selon la police, l’accusé a déclaré que “ça l’excitait quand les gens meurent”, alors que tous les trois (Hendricks, Ybarra et la fille sans nom) regardaient un film d’horreur. Après ce film, a déclaré la jeune fille aux forces de l’ordre, on lui a demandé d’avoir des relations sexuelles avec le couple et Hendricks l’a agressée.

“Notre communauté doit beaucoup à un enfant victime dans cette affaire qui s’est manifesté et a alerté la police de l’activité criminelle horrible détaillée dans ces accusations”, a déclaré le procureur du comté de Jackson. Jean Peters Boulanger a déclaré dans un communiqué de presse lundi matin. “Sans sa bravoure, nous ne connaîtrons peut-être pas aujourd’hui le sort de Kensie Aubry.”

La procureure a ajouté qu’elle était “reconnaissante que nous puissions apporter une réponse à une famille qui souhaite depuis longtemps connaître le sort de son être cher. Nous espérons leur rendre la justice ainsi qu’à notre communauté. »

L’enfant victime présumée a poursuivi en disant aux autorités que Hendricks avait admis avoir coupé le corps d’Aubry en morceaux avec une tronçonneuse afin de se débarrasser subrepticement des restes de la femme.

En plus du meurtre, Hendricks et Ybarra ont été accusés de harcèlement au premier degré et d’inconduite sexuelle au premier degré par un grand jury de Kansas City. Hendricks est également accusé d’incitation d’un enfant et d’agression sexuelle d’enfants au troisième degré. Ybarra a en outre été inculpé de séduction d’un enfant, d’inconduite sexuelle au premier degré, de falsification de preuves matérielles et de trois chefs d’accusation de falsification d’une victime.

Lire l’acte d’accusation complet ci-dessous :

[images via Jackson County]

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]