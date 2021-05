Légal & Réglementation

Michael Hsu, le nouveau directeur de l’OCC, examinera les directives de l’ancien contrôleur Brian Brooks sur la cryptographie

L’ancien directeur par intérim du Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC) Brian Brooks a peut-être donné un laissez-passer aux crypto-monnaies à Washington, mais cela peut être de courte durée si quelque chose doit sortir des récentes enquêtes du nouveau chef de l’agence.

Chef de l’OCC prudent sur la crypto

Selon le nouveau chef de l’OCC, Michael Hsu, un examen des actions de l’agence de l’année dernière sera effectué.

Dans un témoignage écrit devant le Comité sénatorial des services financiers, Hsu a déclaré qu’il traiterait des problèmes liés aux repères de performance de l’agence, aux lettres interprétatives et aux conseils concernant les crypto-monnaies et les actifs numériques, et les décisions de licence en attente.

Il a également déclaré que la revue constituerait une revue interne et externe complète axée sur l’impact des politiques et des changements de situation et des alternatives possibles.

Confirmant le processus d’examen, Hsu a déclaré que l’OCC se concentre sur l’innovation responsable, notant que l’agence dispose d’un bureau de l’innovation.

Brian Brooks, qui a été le conseiller juridique de Coinbase et est l’actuel PDG de la filiale américaine de Binance, a positionné l’espace crypto pour une adoption plus large avec une lettre interprétative.

Dans la note de service, il a habilité les banques à émettre des pièces stables, des actifs numériques destinés à suivre le prix des monnaies fiduciaires. En conséquence, une charte de confiance a été délivrée à la plateforme d’actifs numériques Anchorage.

Cependant, tout le monde n’a pas vu ce soutien ouvert à l’industrie naissante comme une sage décision, certains membres des représentants ayant publié une lettre à cet effet. Dans la lettre, les législateurs ont remis en question les récentes actions unilatérales de l’OCC dans l’espace des actifs numériques, notant que de nombreux cadres doivent être mis en place avant de prendre ces décisions.

La crypto révolutionne les pratiques bancaires

Pendant ce temps, l’impact des crypto-monnaies sur l’espace financier ne peut être nié. Selon une note d’audience, le boom de la crypto a vu l’émergence de prêteurs en ligne, de processeurs de paiement et d’autres sociétés de technologie financière augmentant leur part de marché.

Ces nouveaux acteurs de l’industrie cherchent à obtenir des licences d’affrètement, ce qui leur permet d’offrir des services garantis par l’héritage sans une réglementation trop zélée de l’OCC et de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

S’exprimant sur ce développement, Hsu a déclaré que toute société de technologie financière qui obtiendrait finalement la charte nationale de l’OCC mènerait ses activités de manière juste et équitable tout en soutenant l’objectif important de promotion de la disponibilité du crédit. Cependant, il souhaite que l’OCC s’assure que les nouveaux entrants s’intègrent dans le système bancaire plus large avec peu de friction.

L’OCC a jusqu’à présent délivré trois licences nationales, dont la charte d’Anchorage. Les goûts de Paxos et Protego ont également obtenu des licences de l’agence.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel à démocratiser le système financier. Lorsqu’il n’est pas plongé dans les événements quotidiens de la scène cryptographique, il peut regarder des rediffusions légales ou essayer de battre son meilleur score au Scrabble.