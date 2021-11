Michael Irvin reproche à Amari Cooper d’avoir esquivé le vaccin COVID, « Vous plaisantez ! »

Lire du contenu vidéo

Michael Irvinla bromance avec Amari Cooper est en pause pour l’instant … parce que la légende de Dallas raconte TMZ Sports il est FURIEUX contre la star des Cowboys pour ne pas avoir reçu le vaccin COVID.

« Je suis absolument chaud à ce sujet », a déclaré The Playmaker. « Est-ce que tu plaisantes?! »

En raison du statut non vacciné de Cooper, après avoir été testé positif pour COVID la semaine dernière, il a été automatiquement exclu des matchs des Cowboys contre les Chiefs et les Raiders.

Bien sûr, Dallas s’est fait botter les dents par Kansas City avec le receveur vedette dimanche – et ses chances de battre les Raiders sans Cooper à Thanksgiving ne sont pas bonnes non plus.

Lorsque nous avons demandé à Irvin – qui est un grand fan de Cooper depuis que le joueur a été échangé à Dallas en 2019 – à propos de tout cela à New York lundi, il n’a rien retenu, disant: « Je suis si chaud à Amari Cooper pour ne pas être sur ce terrain. »

« J’ai un gars qui gagne 21 millions de dollars sur le banc à la maison sans jouer », a ajouté Irvin. « C’est fou. »

Irvin dit qu’il sait que même avec le vaccin, Cooper aurait quand même été forcé de quitter les jeux, mais il a dit qu’il était en colère contre Amari pour ne même pas avoir tenté de diminuer cette chance.

« Vous devez essayer d’atténuer tout problème qui pourrait vous coûter un match ou un Super Bowl, et COVID en fait partie », a déclaré Irvin. « Vous allez vous faire vacciner pour essayer de l’atténuer, du mieux que vous pouvez. »

Pour Dak PrescottPour sa part, le quart-arrière de Cooper a choisi de ne pas critiquer son écart après la défaite contre les Chiefs à cause de la décision sur le vaccin … en disant aux journalistes qu’il était à peu près sûr que Cooper aurait quand même raté les deux matchs.

« Essayons de ne pas frapper le gars ou de le rabaisser pour une décision personnelle », a déclaré Prescott. « Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un qui revienne moins de 10 jours. »