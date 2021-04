Michael J.Fox continue de lutter pour vaincre la maladie de Parkinson

Michael J. Fox vit avec la maladie de Parkinson depuis 1990 et, à ce jour, continue de s’efforcer d’en apprendre davantage sur sa maladie pour aider les autres.

Michael J. Fox restera toujours dans les mémoires pour avoir joué le rôle de Marty McFly dans «Retour vers le futur», mais il a participé à plus de 40 projets cinématographiques et télévisuels et a consacré sa vie à la recherche sur la maladie de Parkinson.

Des célébrités qui se sont tournées vers leur FORCE intérieure pour aller de l’avant

En 1990, il a eu une sensation étrange dans son petit orteil sur son pied gauche et il est immédiatement allé voir le médecin. Au bout d’un an, un neurologue a confirmé qu’il était atteint de la maladie de Parkinson.

Bien qu’à cette époque, il était dans la fleur de l’âge de la trentaine, la maladie n’avait aucun scrupule à changer de vie depuis lors, le conduisant à tomber dans les filets de l’alcool.

Après être allé en thérapie, il a retrouvé son enthousiasme et s’est détourné de l’alcool, a repris sa carrière d’acteur et est devenu empathique avec ceux qui ont souffert comme lui, qu’il a soutenu à travers sa fondation.

La Fondation Michael J. Fox a financé 20 ans de recherche sur cette maladie avec plus d’un milliard de dollars. Au fil du temps, l’acteur a décidé de subir une chirurgie de la colonne vertébrale qui, si elle n’avait pas été réalisée, le rendrait immobile aujourd’hui.

Fin 2020, Michael a publié ses mémoires sous le titre “Pas de temps comme l’avenir: un optimiste considère la mortalité”, dans lequel il annonçait sa retraite du théâtre pour se consacrer aux soins personnels.

La star a passé des décennies à lutter contre une condition avec laquelle il a appris à vivre, qui l’a maintenant accompagné d’une canne, mais qui ne lui a jamais enlevé le moral.