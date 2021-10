Michael J. Fox donne une nouvelle mise à jour sur ses symptômes de la maladie de Parkinson

Michael J. Fox, qui a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson il y a 30 ans et a pris sa retraite d’acteur l’année dernière, révèle qu’il se porte bien du point de vue de la santé. Dans une nouvelle interview avec Variety, la star de Retour vers le futur partage qu’il va beaucoup mieux grâce aux nouveaux médicaments qui sont devenus disponibles au fil des ans.

« Ce sont des thérapies qui ont beaucoup amélioré la vie de beaucoup de gens », a-t-il déclaré à Variety. « J’apprécie davantage la vie. Je suis plus à l’aise dans ma peau qu’il y a 20 ans. Je peux m’asseoir et être calme. Je ne pouvais pas faire ça il y a 25 ans. Ce sont les médicaments, les cocktails de médicaments et les thérapies que nous ‘ai été une partie de. »

Fox a lancé la Fondation Michael J. Fox pour la recherche sur la maladie de Parkinson il y a 20 ans avec l’intention de trouver enfin un remède à cette maladie débilitante. La clinique Mayo définit la maladie comme « un trouble progressif du système nerveux qui affecte le mouvement. Les symptômes commencent progressivement, commençant parfois par un tremblement à peine perceptible dans une seule main. Les tremblements sont courants, mais le trouble provoque aussi souvent une raideur ou un ralentissement du mouvement. »

Fox a été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson en 1991 à seulement 29 ans. Il s’est engagé à poursuivre la recherche de moyens de prévenir la maladie « jusqu’à ce qu’elle se produise ». Sa fondation organise un gala annuel de collecte de fonds, bien que l’événement de l’année dernière ait été reporté à 2021 en raison de COVID-19. « Si nous pouvons trouver des moyens d’identifier la maladie avant qu’elle ne soit évidente, si nous pouvions prendre un cheveu et le trouver, alors nous pourrions le traiter de manière prophylactique et peut-être que vous ne l’aurez pas », a déclaré l’acteur de 60 ans. a déclaré à la sortie. « Ce dont je suis le plus fier, c’est la façon dont nous avons galvanisé cette communauté. Nous pouvons faire avancer les choses. Je veux juste que cela se fasse », a-t-il déclaré à Variety à propos de la recherche d’un remède contre la maladie. « Je m’y suis engagé. Je ne m’arrêterai pas jusqu’à ce que cela se produise. » Fox a poursuivi en disant qu’il était dans un excellent endroit en termes de santé. « Je me sens bien. J’aime la vie. C’est formidable de faire partie de quelque chose d’aussi important et substantiel. »