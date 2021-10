Michael J. Fox se souvient avoir été intimidé par les paparazzi avant de révéler le diagnostic de Parkinson

Michael J. Fox parle de sa décision il y a 20 ans de rendre public son diagnostic de maladie de Parkinson, révélant qu’il ne s’agissait pas que de lui. L’acteur de Retour vers le futur a déclaré à Entertainment Tonight avant son gala de collecte de fonds A Funny Thing Happened on the Way to Cure Parkinson que le harcèlement qu’il a subi de la part des paparazzi et des tabloïds y a joué un rôle important.

« C’était sept ou huit ans après que j’ai été diagnostiqué… [and] les paparazzi et tout ça, ils se tenaient devant mon appartement et me chahutaient, du genre ‘Qu’est-ce que tu as ?’ », se souvient Fox. « J’ai dit : ‘Je ne peux pas obliger mes voisins à gérer ça’ est sorti, et c’était super. C’était une bonne chose. »

Il a poursuivi en disant que c’était une « grande surprise » pour lui de voir à quel point les gens l’avaient soutenu lorsque nous avons présenté son diagnostic. « Ils ont répondu avec intérêt, dans le désir de trouver une réponse à la maladie, puis j’ai vu cela comme une grande opportunité. Je n’ai pas été mis dans cette position pour la gaspiller », a-t-il déclaré.

Fox a déclaré qu’il ne passait pas de temps à se tapoter dans le dos ou à penser à combien il avait aidé les gens, mais essayait simplement d’apprécier le fait que d’autres personnes atteintes de la maladie de Parkinson ou celles ayant vécu des expériences similaires se sont senties inspirées. « Je ne passe pas beaucoup de temps là-dessus », a-t-il déclaré. « Mais je suis reconnaissant quand les gens m’expriment que cela signifie quelque chose, [that] signifie beaucoup pour moi. Mais je n’y pense pas. Je ne me lève pas pour dire ‘Oh, je suis M. Impact !' »

« J’ai la maladie de Parkinson depuis 30 ans… Je pense que ça fait partie de ma vie, c’est quoi et c’est qui je suis et c’est parfois un combat. Je ne vais pas mentir, c’est vraiment difficile de se lever et de se préparer et sortir dans le monde [some days]. Il y a des jours qui sont nuls », a-t-il déclaré. « [But there’s] juste une compréhension que je vais m’en sortir. A tout moment, tu as le choix : je ne peux pas traverser ce moment ou je peux traverser ce moment. »

Le dîner de charité de A Funny Thing Happened on the Way to Cure Parkinson de cette année – qui mettra en vedette Sting, Brad Paisley, Blake Griffin et plus – sera le 20e anniversaire depuis le premier événement; depuis lors, le gala a permis de récolter plus d’un milliard de dollars pour la recherche sur la maladie de Parkinson. Fox dit que sa femme, l’actrice Tracy Pollan, a été à ses côtés pendant tout ce temps.

« Nous nous comprenons. Et si vous traversez quelque chose comme je vis, ayez juste quelqu’un que vous allez regarder et sachez qu’ils savent [what you’re dealing with] », a partagé Fox. « Elle est ma meilleure amie et elle est toujours aussi sexy que géniale. »