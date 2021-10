Michael Jackson aurait soutenu Britney Spears mettant fin à son mandat de conservateur, selon Prince

Lire du contenu vidéo

Bonjour Grande-Bretagne/ITV

Britney Spears a un nouvel allié… un prince — fils de feu le roi de la pop.

Prince Jackson dit qu’il connaît son père Michael aurait « de tout cœur » soutenu la décision de Britney de mettre fin à ses 13 ans de tutelle.

Prince est apparu sur Good Morning Britain jeudi et a dit clairement … il pense que son père aurait défendu la liberté de son collègue pop star, affirmant qu’il voudrait que Britney garde le contrôle de sa vie.

Comme vous le savez peut-être, mais peut-être pas, Michael et Britney étaient amis. Ils ont également eu une intersection professionnelle… les deux sont apparus ensemble dans un concert au Madison Square Garden en 2001 et ont chanté « The Way You Make Me Feel ».

Et Brit a présenté MJ aux MTV Video Music Awards 2002, en disant: « Donc, c’est mon idole, le meilleur gars du monde entier. Je suis vraiment excité. Je suis vraiment nerveux. »

Prince a un peu couvert le mouvement #FreeBritney, en disant: « C’est une question très difficile simplement parce que je n’aime pas mettre des mots dans la bouche de mon père. Mais, connaissant mon père et la compassion qu’il avait pour les personnes qui voulaient rester maître de sa propre vie – car c’était son objectif d’être maître de sa propre vie – je pense qu’il soutiendrait beaucoup sa cause. »

Britney a également soutenu Michael lors du procès pour pédophilie, affirmant qu’il était innocent.