Michael Jackson n’est pas mort !! – Actualités musicales

Aujourd’hui, nous voulons vous annoncer une nouvelle qui va sûrement vous épater, nous parlons précisément du fait que Michael Jackson n’est pas mort, et bien que nous ne soyons pas sûrs ou connaissions ce problème, nous allons vous donner la contrepartie et quelques des preuves que de nombreux fans disent avoir au sujet de la prétendue nouvelle que Jackson est toujours en vie.

Michael Jackson était une figure artistique qui a marqué une heure dans l’industrie de la musique, un grand compositeur, acteur, chanteur et producteur américain avec des millions de fans à l’échelle internationale et qui a réussi à toucher le cœur de nombreuses personnes. De toute sa carrière musicale dérivent des danseurs, des pas épiques de Jackson et des chansons qui ont été entendues et continueront d’être entendues génération après génération, mais le 25 juin 2009, tout semblait prendre fin pour la carrière et pour les fans de Michael Jackson.

Le jour du décès de Michael Jackson, un rapport a été donné selon lequel la personnalité publique était décédée à son domicile d’un empoisonnement aigu au propofol et aux benzodiazépines. Cependant, de nombreuses opinions des fans de toutes ces nouvelles peuvent indiquer que Michael Jackson est toujours en vie.

Parmi ces points de vue, le jour de ses funérailles et de ses adieux, les enfants de Michael Jackson semblaient ne pas comprendre la mort, en fait ils n’étaient pas tristes du tout, ils avaient un comportement assez calme, même les fans disent même que les enfants semblaient savoir que ils le reverraient bientôt. Aussi, si vous avez un audio enregistré, qui circule depuis lors sur les réseaux sociaux et maintenant sur Tik Tok, où vous pouvez entendre un prétendu appel de Michael Jackson disant qu’un groupe de personnes pourrait conspirer pour générer des nouvelles de sa mort et que ils pourraient être capables de tout. On ne sait pas si cet audio est vrai ou non, mais vous avez la dernière réponse !