Michael Jordan a donné la raison pour laquelle il n’a pas assisté aux soirées Bulls

Michael Jordan a toujours été conscient que la discipline était la seule clé du succès dans le NBA.

Étant la grande figure de la Chicago Bulls Il devait montrer l’exemple, avec tout et que bien des fois ses collègues ne l’imitaient pas.

Dans une interview accordée à ABC News, ‘Sa Majesté’ a expliqué la raison pour laquelle il n’a pas assisté aux soirées que son équipe organisait et où tout le monde allait, sauf le #23.

« J’aurais aimé pouvoir me détendre et profiter autant que tout le monde, mais cela ne nous garantit pas le succès. Cela ne voulait pas dire que nous allions gagner. Donc, je devais faire ce que j’avais à faire », a reconnu le vainqueur de six bagues de championnat NBA.

Comme on le voit dans sa série « The Last Dance », Jordan est devenu obsédé par le travail et la perfection. Son obsession était si grande qu’il eut plus d’une fois des différends avec ses coéquipiers qui étaient loin de penser comme lui.

« MJ » a toujours été clair sur le fait que le seul moyen d’accéder au trône de la ligue était son dévouement et l’obtention de titres, ceux qui lui ont échappé dans la première étape de sa carrière. Mais une fois qu’il a remporté le premier, il a tiré et en a eu six de suite avec les Bulls tant qu’il est resté dans la NBA.

Le temps a fini par donner la raison de celui considéré à ce jour, par presque tous les amateurs de « burst sport », comme le meilleur basketteur de tous les temps.