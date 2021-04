Michael Jordan et les 500 millions de dollars qu’il a perdus en une seule année

L’impact sur l’économie que la pandémie de Covid a produit a fait des ravages sur un grand nombre de travailleurs et d’entreprises à travers le monde. Les restrictions, les confinements et la paralysie partielle des moteurs économiques des pays indiquent une récession majeure qui montre déjà ses effets premiers et drastiques.

Même les grandes fortunes ne sont pas sorties indemnes ces derniers mois, et le cas de Michael Jordan illustre parfaitement cela. L’ancien basketteur, qui détient le titre d’athlète le plus riche de l’histoire et se fait dire parmi les 500 personnes les plus riches des États-Unis, a subi un coup dur pour ses finances, ce qui lui a été fait perdre 500 millions de dollars (environ 423 millions d’euros) en 12 mois environ, c’est-à-dire depuis le début de la crise.

Catherine Steenkeste (.)

Comme le rapporte le média spécialisé Forbes, La Jordanie avait une valeur nette de 2,1 milliards de dollars (environ 1 777 millions d’euros), en avril 2020. À ce jour, ce montant est tombé à 1,6 milliard de dollars (environ 1 354 millions d’euros), ce qui représente une réduction de 24%.

Le magazine Il n’a pas précisé quelles étaient exactement les entreprises qui ont le plus souffert parmi la vaste galerie que gère l’ancien basketteur, mais il y a un fait qui indique que ce ne serait pas celle des sports. L’équipe de Charlotte Hornets, la franchise qu’il possède, a bien traversé la crise et il continue de vous offrir d’énormes avantages.

D’autre part, il faut tenir compte du fait que La Jordanie a fait de généreux dons pour soutenir diverses causes caritatives jusqu’à présent cette année. Sa dernière contribution altruiste date d’il y a un peu plus d’un mois: 12 millions de dollars pour l’ouverture de deux cliniques médicales dans sa ville natale, Wilmington (en Caroline du Nord) qui contribuera à renforcer «des soins primaires complets, y compris des services de santé comportementale et de soutien social, aux communautés les plus vulnérables de la région».