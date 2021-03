Michael Jordan et Will Smith se joignent à un cycle de financement de 305 millions de dollars pour le créateur de NBA Top Shot Dapper Labs

Le fabricant de NBA Top Shot, Dapper Labs, a obtenu environ 305 millions de dollars de nouveaux financements auprès d’investisseurs.

Selon un rapport de Business Insider mardi, des stars de la NBA passées et présentes comme Michael Jordan, Alex Caruso et Kevin Durant ont participé au cycle de financement. Parmi les autres investisseurs figuraient The Chernin Group et la société de capital-risque Dreamers VC de Will Smith.

Avec ce dernier cycle de financement, Dapper Labs détiendrait désormais une valorisation de 2,6 milliards de dollars. Comme indiqué précédemment par Cointelegraph, NBA Top Shot avait réalisé un chiffre d’affaires de 230 millions de dollars à la fin du mois de février.

Selon un porte-parole de Dapper Labs cité par Business Insider, les chiffres de mars ont vu le total brut de NBA Top Shot atteindre 483 millions de dollars avec plus de 802 000 utilisateurs sur la plate-forme.

En effet, le boom NBA Top Shot fait partie de l’intérêt actuel autour des jetons non fongibles, ou NFT. Plus tôt en mars, un collectionneur de NFT aurait refusé une offre de 1 million de dollars pour un NBA Top Shot NFT initialement acquis pour 100 000 dollars en janvier.

Commentant le succès de la plate-forme, le PDG de Dapper Labs, Roham Gharegozlou, a déclaré:

« NBA Top Shot est un succès parce qu’il puise dans le fandom du basket-ball – c’est une nouvelle façon plus excitante pour les gens de se connecter avec leurs équipes et joueurs préférés. »

Suite au succès de NBA Top Shot, Gharegozlou dit que Dapper Labs cherche à étendre la «même magie» à d’autres franchises sportives. En février 2020, Dapper Labs a signé un accord avec le promoteur d’arts martiaux mixtes Ultimate Fighting Championship (UFC).

Dapper Labs a également créé CryptoKitties, l’un des premiers projets NFT à gagner en popularité dans l’espace crypto. Au plus fort de l’engouement pour les CryptoKitties, le jeu d’élevage numérique de chats est devenu la plus grande application décentralisée basée sur Ethereum.

Pendant ce temps, les NFT sont apparemment de plus en plus courants avec Saturday Night Live présentant récemment un croquis de rap pour expliquer les nouveaux phénomènes de collection numérique dans leur ton satirique habituel.