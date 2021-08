Michael Jordan, grand bénéficiaire du transfert de Leo Messi au PSG

La grande nouvelle du sport mondial une fois les Jeux de Tokyo passés, nul doute que c’est le débarquement de Léo Messi dans le PSG après avoir passé toute sa carrière dans le FC Barcelona. Le joueur de 34 ans, considéré comme l’un des meilleurs de l’histoire, affronte ainsi une nouvelle aventure avec laquelle il espère augmenter son palmarès déjà impressionnant.

Mais ici, sur Blogdebasket, nous ne devons pas parler de football, mais de basket-ball, en particulier de NBA, et dans cet article, nous voulons parler du lien de la signature de Messi avec les Parisiens et la meilleure ligue de basket-ball du monde.

Et, bien sûr, comme l’argent appelle l’argent, le seul qui pourrait être connecté d’une manière ou d’une autre à Messi et au Paris Saint Germain est Michael Jordan (en parlant des meilleurs joueurs de l’histoire d’un sport : avec MJ et le basket il n’y a pas de débat possible).

Les avantages de Michael Jordan

Ainsi, selon le journal Marca, le PSG aurait déjà réalisé un bénéfice de 100 millions de dollars avec la vente de maillots avec le ’30’ de Messi sur le dos. Ces chiffres sont d’un grand intérêt pour Michael Jordan. Et c’est que l’équipe de France porte Air Jordan. Ainsi, en tenant compte du fait que MJ prélève 5% des bénéfices que rapportent ses produits, en quelques jours seulement pour le transfert de Messi il aurait empoché 5 millions de dollars. Et ce qui reste à venir.