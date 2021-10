Michael Jordan : « Je crois fermement en la science »

Cette pré-saison a été l’une des plus controversées de la NBA. Les problèmes entre les joueurs et les franchises, et le refus du vaccin Covid-19 ont été plus protagonistes que le basket lui-même. La légende des Chicago Bulls Michael Jordan s’est rangée du côté de la ligue.

Le propriétaire de Charlotte Hornets a parlé des protocoles Covid-19 de la ligue lors d’une interview avec Craig Melvin dans l’émission « Today » de NBC. Quand on parle des prétendants à la NBA cette année, La Jordanie a souligné l’importance de rester en bonne santé. «Je suis tout à fait d’accord avec la ligue. Et je pense que tout le monde, vous savez, a parlé de vaccins. Et, vous savez, je crois fermement en la science et je vais m’en tenir à cela et espérer que tout le monde s’en tiendra à ce que la ligue établit les règles. Je pense qu’une fois que tout le monde y croit, tout ira bien« , a commenté Jordan.

Le soutien du « 23 » à la NBA intervient dans un contexte où plusieurs acteurs, dont Kyrie Irving, star des Brooklyn Nets, ils se sont opposés à une série de règles interdisant à certains joueurs non vaccinés de jouer à domicile si les protocoles locaux l’exigent. L’entraîneur des Nets, Steve Nash, a déjà déclaré que l’équipe ne s’attendait pas à avoir Irving au Barclays Center de si tôt. Bien que tous les joueurs n’aient pas refusé de se faire vacciner, il existe des cas comme celui de LeBron James, déjà vacciné, qui a refusé de plaider publiquement pour le vaccin pour les autres.

Jordanie, en février, a fait un don de 10 millions de dollars pour ouvrir deux cliniques familiales Michael Jordan dans son comté natal de Caroline du Nord. À cette époque, les deux cliniques jordaniennes existantes avaient administré près de 1 000 vaccins Covid-19. De dons comme celui-ci, ainsi que de votre s’engager à faire un don de 100 millions de dollars pour l’égalité racialeJordan a parlé sur « Aujourd’hui ».Les actes sont plus rapides que les mots. Je peux dire beaucoup de choses, mais mes actions ont été que je veux faire une différence« , a déclaré Michel.