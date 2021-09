Michael Jordan jouant au ping-pong et Larry Bird buvant de la bière

Michael Jordan Il est le meilleur joueur de l’histoire du basket. Larry oiseau est a coté de johnson magique, l’homme qui a redonné de l’éclat à la NBA dans les années 80. Les deux sont des mythes NBA vivants. Du sport. En fait, ils vont plus loin. Jordan est une icône et Bird une légende, un « bizarre » dans un monde dominé par les Afro-Américains et les musclés.

Depuis que MJ est entré dans la NBA en 1984 jusqu’à la retraite de Bird en 1992, ils se sont affrontés à de nombreuses reprises, les premières années toujours avec des victoires pour Bird’s Celtics et la dernière avec des victoires pour Jordan’s Bulls. Lors de leur première rencontre, Jordan a marqué 63 points contre les Celtics, ce qui reste le score le plus élevé jamais enregistré dans un match éliminatoire. Après le duel, Bird a déclaré : “Aujourd’hui, Dieu s’est déguisé en joueur de basket-ball”.

Malgré leur rivalité, ils ont toujours eu une bonne ambiance et leur moment sportif de pointe a été vécu aux Jeux olympiques de Barcelone 92, au cours desquels les deux, avec Magic Johnson, ont mené la Dream Team des États-Unis à l’or.

Ainsi, nous savons que la relation entre MJ et Bird a toujours été bonne, et cela se reflète dans la photo que nous vous montrons ci-dessous, sur laquelle vous pouvez voir les deux dans un environnement plus que détendu : Bird allongé sur un canapé avec plusieurs bières à ses côtés et avec un verre à la main et un Jordan sans se raser complètement, concentré et sur le point d’exécuter un service de ping-pong. Superbe instantané. Pour en profiter :

Michael Jordan joue au ping-pong tandis que Larry Bird s’enivre par terre. Vous savez que le reste du monde ne voulait rien de tout cela. pic.twitter.com/Kl7hOS3tKQ – Super 70s Sports (@ Super70sSports) 19 septembre 2021

La nouvelle NBA

Bird, Jordan et Magic étaient les symboles d’une période inoubliable dans l’histoire du basket-ball. Les années quatre-vingt au cours desquelles tout a été magnifié, s’est agrandi, s’est étendu au monde, lorsque la NBA, en grande partie grâce à elle, est devenue le grand produit qu’elle est aujourd’hui.