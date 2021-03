Michael Jordan, Smith peut-il faire partie d’un financement de 305 millions de dollars pour le fabricant de NBA High Shot Snappy Labs

31 mars 2021 05:58 & nbspUTC

La légende du basket-ball Archange Jordan et l’icône d’Hollywood Smith font partie d’un groupe d’investisseurs dans le dernier financement sphérique de Snappy Lab.

Le fabricant de NBA High Shot Snappy Labs a obtenu environ 305 millions de dollars de nouveaux financements de la part d’investisseurs.

Selon un rapport publié mardi par un dirigeant d’entreprise, des stars de la NBA passées et présentes comme l’archange Jordan, Alex ténor et l’historien Kevin ont participé à la sphère de financement. différents investisseurs ont inclus le cluster Chernin et la société de capital-risque de Smith, Dreamers VC.

Avec ce dernier financement sphérique, Snappy Labs détiendrait actuellement une valorisation de 2,6 milliards de dollars. Comme l’a précédemment annoncé Cointelegraph, NBA High Shot avait réalisé un chiffre d’affaires de 230 millions de dollars à la fin du mois de février.

Selon un interprète accrocheur de Labs cité par un dirigeant d’entreprise, les chiffres du mercantilisme de mars ont vu le total brut de NBA High Shot atteindre 483 millions de dollars avec plus de 802 000 utilisateurs sur la plate-forme.

En effet, le boom NBA High Shot est un élément de l’intérêt actuel englobant les jetons non fongibles, ou NFT. Plus tôt en mars, l’associé en soins infirmiers NFT collecteur aurait refusé une provision de 1 million de dollars pour l’associé en soins infirmiers NBA high Shot NFT à l’origine non héréditaire pour 100000 $ en janvier.

Commentant le succès de la plate-forme, Roham Gharegozlou, directeur de l’exploitation de Snappy Labs, a déclaré:

« NBA High Shot est productif car il se concentre sur le basket-ball – c’est un nouveau moyen passionnant pour les individus de se joindre à leurs groupes et joueurs préférés. »

Après le succès de NBA High Shot, Gharegozlou dit que Snappy Labs essaie d’augmenter la «même magie» dans différentes franchises sportives. De retour en février 2020, Snappy Labs a encré une touche sur le championnat de combat final (UFC) du promoteur d’arts martiaux mixtes.

Dapper Labs a créé conjointement CryptoKitties, l’un des principaux NFT qui réalise un attrait de masse dans le domaine de la cryptographie. Au plus fort de l’engouement pour les CryptoKitties, le jeu d’élevage numérique de chats est devenu la plus grande application localisée basée sur Ethereum.

Pendant ce temps, les NFT sont une unité à première vue qui se transforme en beaucoup de réflexion avec Sat Night Live présentant récemment un croquis de rap pour clarifier les nouveaux phénomènes de collection numérique dans leur ton satirique habituel.

