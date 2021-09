Michael K. Williams de The Wire est décédé à 54 ans

“Choqué et attristé par la mort de Michael K Williams”, Isiah Whitlock Jr. tweeté. “L’un des frères les plus gentils de la planète avec le plus grand cœur. Un acteur et une âme incroyables. Puissiez-vous RIP. Que Dieu vous bénisse.”

Aïcha Tyler a décrit Williams comme une « âme magnifique, passionnée et expansive. Je me suis senti si chanceux de l’avoir connu, et nous avons tous été si chanceux d’avoir apprécié son incroyable talent. Il brûlait si fort. Repose au pouvoir, MKW. Tu seras à jamais Le roi. ”

Wendell percer, qui a joué aux côtés de Williams sur The Wire, a tweeté : “La profondeur de mon amour pour ce frère ne peut être égalée que par la profondeur de ma douleur en apprenant sa perte. [An] homme immensément talentueux avec la capacité de donner une voix à la condition humaine en décrivant la vie de ceux dont l’humanité est rarement élevée jusqu’à ce qu’il chante leur vérité. »