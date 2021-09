Michael K. Williams était un acteur emblématique né pour un rôle emblématique

Vous priez, en tant qu’acteur, pour un seul rôle aussi colossal, sensationnel et indélébile qu’Omar Little, l’homme armé d’un fusil à pompe et mortellement magnétique qui possédait toutes les scènes de la saga de guerre contre la drogue de HBO, The Wire, y compris les scènes qu’il n’avait pas. t apparaissent même dans. (Les deux mots les plus terrifiants et électrisants prononcés à plusieurs reprises à la télévision au cours de la première décennie du 21e siècle étaient Omar comin’.) Vous priez, en tant que spectateur ravi, pour un seul acteur aussi gracieux et charismatique que Michael K Williams qui pourrait rendre justice à ce rôle. Vous vous inquiétez – et c’est tout le monde maintenant, peut-être Williams y compris – que ce seul rôle soit si magnifique et inoubliable qu’il pourrait éclipser tout ce qu’il a déjà fait ou les milliers de rôles sensationnels qu’il pourrait incarner à l’avenir. Mais Williams a toujours été clairement trop gracieux et charismatique pour être catalogué. Il a joué l’un des meilleurs personnages de l’histoire de la télévision, à n’importe quelle époque, n’importe quel genre. Mais il contenait aussi des multitudes au-delà de cela.

Ce n’est pas grave cependant – cela témoigne de la grandeur du personnage et de l’acteur – si vous avez d’abord pensé à Omar lorsque la terrible nouvelle a éclaté lundi que Williams avait été retrouvé mort dans son appartement de Brooklyn. Il avait 54 ans ; aucune cause officielle de décès n’a été publiée. Williams est né à Brooklyn et a grandi à East Flatbush ; l’une de ses premières grandes ambitions artistiques était d’être danseuse auxiliaire pour Janet Jackson. (Sa vidéo pour “Rhythm Nation” de 1989 a eu cet effet sur les gens.) Cela ne s’est jamais vraiment produit, mais il a dansé dans des vidéos pour Madonna, Missy Elliott, George Michael, Ginuwine et surtout Crystal Waters. Il en parlait toute la journée ; une vidéo de lui dansant joyeusement sur de la house music dans un parc de Brooklyn est devenue virale en octobre.

mon entretien préféré avec michael k. williams était dans l’émission de latifah (ils sont amis depuis l’âge de 17 ans) et il a expliqué comment la vidéo “Rythm Nation” de janet jackson l’a fait entrer dans le showbiz, puis latifah a tiré un clip de ses jours en tant que danseur de sauvegarde pic.twitter.com /fwvmJaJcSQ – Marlow Stern (@MarlowNYC) 6 septembre 2021

Williams a fait ses débuts au cinéma dans le thriller policier Bullet de 1996 aux côtés de nul autre que Tupac Shakur, qui a recherché le jeune danseur devenu acteur sur la base d’un seul portrait Polaroid. (La cicatrice faciale déchirante de William, le vestige d’une attaque au rasoir lors d’un combat de rue dans le Queens à l’occasion de son 25e anniversaire, a changé à jamais la façon dont les directeurs de casting le voyaient : combat dans cette vidéo !’ », a-t-il déclaré à NPR en 2014. « J’étais comme, ‘Très bien !’ ») Il a eu de brefs premiers rôles dans Law & Order, Deadline et même The Sopranos. Mais sa carrière – et, sans doute, l’âge d’or de la télévision de prestige – a vraiment commencé avec The Wire, qui s’est déroulé de 2002 à 2008 et a fait de Williams l’un des visages les plus inoubliables de l’histoire de HBO.

Je penserai toujours d’abord à la confrontation de la saison 3 entre le détective exaspéré de Baltimore Bunk (Wendell Pierce) et le héros populaire voleur de drogue Omar, une confrontation cataclysmique entre deux grands personnages de tous les temps dans lesquels Williams présente à la fois sa grandeur et sa générosité en faisant le plus avec le moins. Bunk fait pratiquement tout le discours et constitue en effet l’une des plus grandes lignes de toute la série. (« Me rend malade, enculé, jusqu’où nous sommes tombés. ») Il suffit à Williams d’être presque silencieux, d’être menaçant sans effort, mais avec un océan d’intensité envoûtante qui bouillonne en dessous. Cette confrontation, ce monologue de Bunk, raconte essentiellement à quel point un personnage est devenu emblématique : sa malveillance ultra-cool, son homosexualité qui n’est pas jouée pour rire ou qui choque comme tant de télévision de cette époque, son code déformé mais étonnamment vivant. honneur. À ce stade, tout le monde veut être Omar, à l’écran et en dehors. C’est un rôle qui fait carrière et qui définit l’ère sur lequel Williams s’est rapidement efforcé de s’appuyer pour aller au-delà.

Pour commencer, cela impliquait d’être l’une des superstars les plus précieuses et les plus polyvalentes de HBO: Williams a continué à jouer le bootlegger Chalky White dans l’épopée de gangsters de l’ère de la Prohibition Boardwalk Empire (qui s’est déroulée de 2010 à 2014), le détenu indéfectible de Rikers Island Freddy Knight dans le drame policier de 2016 The Night Of, et plus récemment la figure paternelle turbulente Montrose Freeman dans la série d’horreur Lovecraft Country de 2020. Infâme, The Wire n’a reçu que deux nominations aux Emmy (pour l’écriture) au cours de sa course indomptable, mais Williams lui-même a été nominé en 2015 (pour le film HBO Bessie), 2017 (pour The Night Of) et 2019 (pour le drame Netflix When Ils nous voient). Il était super à fulminer à propos de Legos sur Community; il était génial dans la série policière décalée de Sundance TV Hap and Leonard, qui lui a accordé plus d’attention qu’il n’en avait d’habitude. Dans tous ces rôles, aussi singuliers et complexes soient-ils, il y avait une part d’Omar : le danger, l’allure, le lancer de dés dans cette hostilité vidéo. Mais à ce moment-là, il y avait un morceau d’Omar dans chaque grand personnage à la télévision. Tout le monde aspirait à cette profondeur insondable, à ce sens du temps, du lieu et de soi qui commande sans effort. Bien sûr, il craignait d’être catalogué. Bien sûr, il avait aussi des moyens astucieux et réfléchis de faire face à ce danger.

Il est possible que la dernière fois que vous avez vu Michael K. Williams, c’était aux BET Awards en juin, lorsqu’il a rejoint Method Man, the Lox et Swizz Beatz dans un hommage à DMX, décédé en avril. C’est-à-dire que pendant 50 secondes de télévision véritablement choquantes, Williams est devenu DMX, dans tous ses aboiements, ses prières et sa fureur révérencieuse, alors que la famille de DMX regardait en larmes, et comme le disaient des millions de personnes qui regardaient, oui, c’est lui. C’est le gars qu’on aime.

Son rôle d’évasion était destiné à être presque impossible à vivre, c’est vrai: “Michael K. Williams est plus qu’Omar de ‘The Wire'”, a titré un titre du New York Times en 2017. Il a ensuite parlé d’approfondir la production cinématographique et télévisuelle, mais aussi d’approfondir l’activisme politique ; il a expliqué comment les rôles que vous assumez, s’ils sont suffisamment vifs et indélébiles, peuvent servir de type d’activisme, d’hommage, de force pour le bien dans le monde entier. À cette fin, il a également parlé de l’appartement de Vanderveer Estates où il avait grandi à East Flatbush : « Vanderveer compte 59 bâtiments, six étages de haut, avec sept appartements à chaque niveau », a-t-il déclaré. « Il y a tellement de gens ici – des gens magnifiques et magnifiquement imparfaits – et je veux que toutes leurs histoires soient racontées. » Avec suffisamment de temps, il aurait pu raconter les histoires de chacun et rendre justice à chacun.