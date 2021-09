Michael K. Williams incarnera une figure importante de la boxe dans le biopic de George Foreman

Un biopic de George Foreman est en préparation et Michael K. Williams a décroché un grand rôle dans le film. Selon Deadline, l’acteur cinq fois nominé aux Emmys incarnera Doc Broadus, qui était l’entraîneur et le mentor de Foreman. Williams rejoint Khris Davis et Sullivan Jones dans le biopic, alors que Davis jouera Foreman tandis que Jones jouera Muhammad Ali. Le film sera réalisé par George Tillman Jr. et monté sous le label AFFIRM Films de Sony.

Avant de rencontrer Foreman, Broadus a dirigé un programme de boxe et a réalisé le potentiel de Foreman. Sous la direction de Broadus, Foreman a remporté une médaille d’or aux Jeux olympiques de 1968 dans la division des poids lourds. Les deux continuent de travailler ensemble au fil des ans, ce qui a permis à Foreman de devenir deux fois champion du monde des poids lourds.

Doc Broadus, mon premier professeur et entraîneur de boxe. Qui a dit « si tu te redresses ; arrêtez de vous battre dans les rues, vous pouvez gagner les Jeux olympiques. À chaque match pour le titre, il était dans le coin. https://t.co/Am3C4ouKdS – George Foreman (@GeorgeForeman) 21 mai 2020

L’année dernière, Foreman est apparu sur Sports Radio 94 WIP et a parlé de sa bataille avec Joe Frazier alors que les deux étaient invaincus à l’époque. “Je faisais ces choses à Joe Frazier que je faisais dans tout le pays au cours des trois dernières années”, a déclaré Foreman. “Ici, il essaie de se rapprocher de moi. Arrêtez. Bloquez. Éloignez-vous. C’est ce qu’on m’a dit de faire depuis le jour où je suis devenu pro… J’avais développé un style défensif avec un coup de poing pour accompagner C’était moi totalement. J’étais là où j’aurais dû être avec Joe Frazier. Défensivement, c’était un combat facile.

“J’avais vu Joe Frazier se battre alors j’ai pensé garçon, tu as merdé maintenant tu l’as renversé, il est en colère. Tu ferais mieux de faire attention, il t’aura. Alors je lui ai sauté dessus et je l’ai renversé à nouveau. Chaque fois je l’ai assommé. vers le bas, je n’arrêtais pas de penser ‘garçon, tu as foiré maintenant’. Il s’agissait de le garder au sol jusqu’à la fin du combat. “

Williams est connu pour ses rôles dans les émissions télévisées The Wire, Boardwalk Empire et plus récemment dans le comté de Lovecraft. Et en ce qui concerne les films, Williams est apparu dans 12 Years a Slave, Gone Baby Gone et Superfly. Il a reçu des nominations aux Emmy pour son travail dans le comté de Lovecraft, When They See Us, Vice, The Night Of et Bessie.