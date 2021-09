Michael K. Williams, Omar de The Wire, nous a confié l’un des rôles phares de la télévision

Avant 2008, si vous aviez demandé à un président américain de nommer son personnage de télévision préféré, vous ne vous attendriez pas à ce que la réponse soit un justicier gay, noir et armé d’un fusil de chasse qui a fait des rues de Baltimore son domaine. Mais c’était avant que Michael K. Williams, décédé lundi à l’âge de 54 ans, ne soit choisi pour le rôle d’Omar Little sur The Wire.

Sans doute le personnage le plus mémorable d’une série qui en regorge, Omar est devenu, entre les mains de Williams, un portrait transcendant de l’identité masculine noire compliquée. Il était un personnage d’évasion bien-aimé, une victoire à la fois pour la représentation noire et queer à une époque où les complexités de l’identité queer et de l’identité noire, sans parler de l’identité noire queer, étaient rarement montrées à la télévision.

En 2002, lorsque The Wire a commencé à être diffusé sur HBO, les rôles des acteurs noirs étaient largement limités à la typographie. Au moment où le spectacle s’est terminé en 2008, cinq saisons plus tard, Omar était presque devenu un mononyme – et Williams lui-même était devenu un acteur réputé pour sa capacité à dépeindre la dureté et la sensibilité, l’insensibilité et l’empathie, le tout dans le même rôle profond.

Un « gamin ringard » qui se décrit lui-même [from] les projets », Williams a passé plus d’une décennie dans l’industrie de la musique à travailler comme danseur et chorégraphe auxiliaire pour des artistes comme George Michael, Missy Elliott et Madonna. Après avoir abandonné la danse, il est devenu un acteur d’ensemble renommé grâce à son travail sur The Wire, Boardwalk Empire et de nombreuses autres émissions de télévision et films. Il a été nominé pour quatre Emmy Awards d’acteur de soutien, avec le dernier clin d’œil en juillet pour son travail en tant que père torturé sur Lovecraft Country de HBO.

Cependant, c’est vraiment The Wire et Omar, son rôle marquant et celui que Williams a qualifié de changement de vie, qui ont permis à l’acteur de laisser sa marque culturelle.

Le président Obama, nommant Omar comme son préféré d’abord en 2008, puis à nouveau en 2012, a qualifié Omar d'”incroyable”. En effet, sur le papier au moins, le personnage aurait dû être impossible à croire : Écrit par le créateur de The Wire David Simon comme un Robin des Bois des temps modernes, Omar était une figure plus grande que nature qui a sifflé « Le fermier du Dell » pour avertir les gens de sa venue comme un film d’horreur. Il a construit le mythe de lui-même pour terroriser plus efficacement les quartiers dépendants de la drogue en braquant les dealers.

“Omar comin'”, extrait d’un essai viral de 2011, maintenant un livre, traitant The Wire comme un roman victorien. Sean Michael Robinson

Contrairement à Robin Hood, cependant, l’anarchie d’Omar n’avait aucun vernis de vertu ; sa furtivité a principalement profité à lui-même et à ses hommes de main. Il a vécu selon son propre code moral quelque peu trié sur le volet (« Un homme doit avoir un code ») et a refusé de choisir un camp en particulier dans le jeu flics contre dealers.

Williams a joué Omar comme un filou classique et conscient, opérant à la fois dans le cirque et en dehors, à la fois en participant et en spectateur. Cette ambivalence lui donnait une sorte de clarté franche qui rendait souvent le drame électrisant. Rappelez-vous le moment de la saison deux où il a fait taire les tentatives d’un avocat de la défense corrompu de le discréditer en évaluant correctement qu’ils étaient tous les deux des joueurs secondaires qui ont profité de la guerre en cours contre la drogue, prononçant la célèbre phrase “J’ai le fusil de chasse, tu as la mallette” :

Omar, comme de nombreux personnages de The Wire, était basé sur un composite des vraies personnes que le créateur de Wire a rencontrées pendant ses années à couvrir le crime en tant que journaliste pour le Baltimore Sun. Omar devait à l’origine apparaître dans quelques épisodes – jusqu’à ce que, comme Williams l’a dit au Guardian en 2008, Simon et le co-créateur Ed Burns voient combien Williams apportait au rôle. Ils ont écrit Omar dans les cinq saisons, et il est devenu l’un des personnages les plus importants de la série.

Peut-être parce qu’il n’a jamais cherché à être sympathique ou accessible, Omar est sans doute devenu le personnage le plus aimé de The Wire – un homme glorifié qui fonctionnait comme un point de contact au milieu d’un monde avec lequel très peu de téléspectateurs de HBO avaient une expérience directe.

Fondamentalement, alors que l’orientation sexuelle d’Omar faisait partie intégrante de son personnage, elle n’a jamais été au centre de la série : il était le rare personnage queer à l’écran qui avait le droit d’être en trois dimensions, de tomber amoureux, de pleurer, d’avoir une gamme de qualités positives et négatives, sans se limiter aux intrigues qui tournaient autour de son identité gay.

Williams continuerait à jouer d’autres personnages queer, notamment Montrose Freeman sur Lovecraft Country, mais il s’efforçait de présenter ses personnages comme des personnes à part entière malgré la panoplie de problèmes sociaux auxquels ils étaient confrontés. Un autre exemple notable était la course de cinq saisons de Williams en tant que Chalky White dans le drame de l’ère de la prohibition de HBO, Boardwalk Empire (2010-2014), dans lequel son personnage – un racketteur dans Jazz Age Atlantic City – faisait souvent face non seulement aux préjugés raciaux, mais aussi au colorisme et au classisme. En réponse, il est devenu un gangster impitoyable et intrépide qui s’est vengé, par exemple, des suprémacistes blancs, tout en faisant preuve d’une profonde loyauté envers ses amis et sa communauté.

Ensuite, il y a eu le tour puissant de Williams dans la mini-série 2019 de Netflix Quand ils nous voient comme Bobby McCray, le père au cœur brisé de l’un des adolescents noirs incarcérés à tort qui est devenu connu sous le nom de Central Park Five. Chargé de dépeindre un homme qui a vécu une tragédie humaine extraordinaire, Williams portait la lassitude et le chagrin à chaque instant où il était à l’écran. Pour cette performance, il a reçu le troisième de ses quatre hommages aux Emmys pour avoir joué.

Williams était également ouvert sur ses propres problèmes avec de nombreux problèmes auxquels ses personnages étaient confrontés, en particulier son enfance «turbulente» et ses frôlements de toxicomanie, de problèmes juridiques et de pauvreté, à la fois avant et après avoir connu le succès dans le monde du divertissement. « Je ne permettrai pas à Hollywood de stéréotyper ou de désensibiliser mon expérience de grandir dans le quartier », a-t-il écrit dans un article Instagram de septembre 2020. “C’est mon travail d’acteur, de montrer l’intégrité, de montrer la classe, de montrer l’arrogance, de montrer le danger, de montrer la douleur, de montrer les mauvais choix.”

Alors que la carrière post-Wire de Williams a été longue et variée et englobe bien plus que «juste» son rôle d’Omar, l’importance d’Omar en tant que personnage clé ne peut pas être surestimée. S’adressant au Hollywood Reporter en 2011, Williams a réfléchi à l’attrait fondamental d’Omar : « C’est un Robin des Bois. C’est un outsider.

Puis, peut-être en revenant à la reconnaissance antérieure du personnage par le président Obama, il s’est penché sur ce qui pourrait être la clé de l’héritage culturel d’Omar : « C’est quelqu’un dans la société qui, si on lui en avait donné l’occasion, aurait pu être le président Barack Obama, avait on lui a donné des opportunités – un grand esprit, un grand cœur, beaucoup de courage. »

Par-dessus tout, on se souviendra de Williams pour son humanité et son courage, ainsi que pour l’authenticité qu’il a apportée à tous ses rôles. Après la mort de Williams, un autre vétéran de Wire, Wendell Pierce, a écrit dans un fil Twitter émouvant que Williams était un «homme immensément talentueux capable de donner une voix à la condition humaine.[,] décrivant la vie de ceux dont l’humanité est rarement élevée jusqu’à ce qu’il chante leur vérité. Pour beaucoup de ses fans, Williams était plus qu’un acteur : il était une passerelle vers l’empathie avec une foule de personnages qui pourraient, s’ils n’avaient pas été joués par Michael K. Williams, être faciles à éliminer, à stéréotyper ou à oublier.