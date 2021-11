Michael K. Williams revient à la télévision à titre posthume

L’acteur de Wire, Michael K. Williams, a terminé la deuxième saison de sa série documentaire Vice TV Black Market peu de temps avant sa mort en septembre. Lundi, le réseau a annoncé la date de première des derniers épisodes et a publié la première bande-annonce. La série offre un aperçu détaillé des marchés illégaux et des réseaux criminels qui continuent de jouer un rôle majeur dans la vie d’aujourd’hui.

La saison 2 de Black Market comprend des épisodes axés sur la nouvelle ère des escrocs par carte de crédit, le monde secret du boost et du retournement qui a changé la mode grand public et les manières illégales de modifier le corps. « Grâce à l’approche particulièrement brute et sincère de Williams envers ceux qu’il rencontre, il recherche finalement la rédemption pour les individus qui cherchent à prospérer dans un système qui les a échoués », a déclaré Vice TV dans un communiqué. Le premier épisode sera diffusé le lundi 10 janvier à 22 h HE.

« Le marché noir témoigne du dévouement de Michael K. Williams à la réforme de la justice pénale et à la justice sociale », a déclaré Jesse Angelo, président, Global News, and Entertainment, VICE Media Group, dans un communiqué. « Michael était un ami de longue date de notre famille VICE et partageait notre conviction que toutes les voix sont entendues, en particulier celles des communautés marginalisées. La mission de Michael était de faire entendre ces voix et nous sommes honorés de partager cette collection de nouveaux épisodes.

Les producteurs exécutifs Ben Freedman, Dion Sapp, Matthew Horowitz, David Laven et Matt Goldman ont qualifié Williams de « conteur doué » qui « a mis son cœur et son âme » dans son travail devant la caméra et dans les coulisses. « Black Market était plus qu’une émission télévisée pour Michael », ont déclaré les producteurs exécutifs. « C’était le miroir d’une vie qu’il a vécue. Une lutte quotidienne pour transcender les obstacles de la vie. Ce combat n’est pas toujours joli, mais sa narration documentaire témoigne de l’éclat des gens ordinaires qui se frayent un chemin dans un monde compliqué. Nous sommes incroyablement fier de pouvoir partager ce travail avec vous. »

La première saison de Black Market a été diffusée en 2016 et comportait sept épisodes. Les sujets comprenaient des balades en voiture volées dans le New Jersey, des jeux d’argent illégaux à New York et des voleurs à l’étalage à court d’argent à Londres. En 2018, Williams a remporté une nomination aux Emmy pour l’émission dans la catégorie Série d’informations exceptionnelle ou spéciale, aux côtés des producteurs exécutifs de l’émission.

Williams est surtout connu pour avoir joué Omar Little dans The Wire de HBO et Albert « Chalky » White dans Boardwalk Empire de HBO. Il a également été nominé aux Emmy Awards pour Bessie, The Night Of, When They See Us et Lovecraft Country. L’acteur bien-aimé est décédé le 6 septembre à l’âge de 54 ans dans son appartement de Brooklyn. Sa mort a été jugée comme une overdose accidentelle.