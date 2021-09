Michael K. Williams sera honoré par Bill visant à réduire l’incarcération de masse

in

Michael K. Williams‘ vivra sous la forme d’une loi visant à réduire l’incarcération de masse… si un politicien de Brooklyn parvient à ses fins.

Membre de l’Assemblée de l’État de New York Rodneyse Bichotte Hermelyn – qui représente le quartier d’origine de Michael à East Flatbush – a déclaré à TMZ … qu’elle et son équipe travaillent avec l’ACLU pour proposer un projet de loi en son honneur qui contribuerait à réduire la population carcérale de l’État.

On nous dit que le projet de loi se concentrera spécifiquement sur les jeunes et les individus noirs et latinos qui constituent un nombre disproportionné de détenus – quelque chose qui était très important pour l’acteur, qui était l’ambassadeur de l’ACLU pour mettre fin à l’incarcération de masse.

Hermelyn ajoute qu’elle prévoit de rencontrer la famille de Michael au sujet du projet de loi lorsque le moment sera venu … comprenant parfaitement qu’ils se remettent d’une perte tragique en ce moment.

Il y a plus à faire pour se souvenir de la star de “The Wire” – Hermelyn dit qu’avant sa mort, Michael travaillait avec son mari, Édu, et acteur Jamie Hector (Marlo sur “The Wire”) lors d’un événement de rentrée scolaire où des fournitures seront distribuées aux enfants et aux parents de Flatbush.

L’événement a lieu le 12 septembre, et on nous dit que ce sera désormais un événement annuel en souvenir de Michael.

Hermelyn nous dit à la lumière du décès de Michael, et en l’honneur de lui, elle continuera à se battre pour les fonds de programmation artistique et culturelle à East Flatbush, ainsi que pour les jeunes à risque à travers l’État.

Comme nous l’avons signalé … Michael a été retrouvé mort Lundi d’une apparente overdose dans son appartement de Brooklyn. C’était un acteur bien-aimé et prolifique qui est devenu célèbre sous le nom d’Omar Little dans “The Wire”, mais a ensuite joué dans plusieurs autres émissions et films à succès, obtenant des critiques élogieuses.