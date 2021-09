Michael K. Williams, star de ‘The Wire’ et ‘Community’, est décédé à 54 ans

Michael K. Williams a été retrouvé mort dans son appartement new-yorkais lundi après-midi, selon le New York Post. Il avait 54 ans. Le New York Post a déclaré qu’un attirail de drogue avait été trouvé dans l’appartement, suggérant une possible surdose. Williams a été retrouvé mort dans le salon de son penthouse de Brooklyn par son neveu.

Williams est connu pour ses rôles dans The Wire, Community et Boardwalk Empire. Il est également connu pour ses rôles dans les films Triple 9, Ghostbusters et plus récemment Body Brokers. L’année dernière, Williams a commencé dans la série HBO Lovecraft County et a reçu une nomination aux Emmy Awards. Dans une interview avec Men’s Health l’année dernière, Williams a parlé de ses problèmes avec la drogue.

“Douleur. En un mot, beaucoup de douleur”, a déclaré Williams. “Beaucoup de traumatismes au début auxquels je n’avais pas les outils appropriés pour gérer. Ma mère était très stricte. Les coups étaient très sévères en grandissant. Elle était déterminée à ne pas laisser ses deux fils se déchaîner. Elle avait un frère qui est passé. C’était un combattant et est allé en prison pour avoir assassiné quelqu’un à mains nues. C’était une façon de me protéger. Ce n’était pas une enfance facile, étant sensible, vulnérable. Je ne suis pas un alpha, en aucun cas le mot du titre.”

Dans la même interview, Williams a évoqué sa rencontre avec l’ancien président Barack Obama en 2008 et lui a dit qu’il aimait Williams dans The Wire. “Quand il a dit que The Wire était son émission préférée et qu’Omar était son personnage préféré, j’étais comme, bon sang, cet homme qui se présente à la présidence des États-Unis regarde quelque chose comme The Wire ?” dit Williams. “C’était la première fois que je me sentais vu. J’étais genre, attendez une minute. J’ai besoin de gagner ça. Ma vie personnelle doit correspondre à la responsabilité qui accompagne le fait d’être reconnu par un homme de ce calibre.”

En août, Deadline a rapporté que Williams avait décroché un rôle dans le nouveau biopic de George Forman, jouant le rôle de Doc Broadus, qui était le mentor et l’entraîneur de Foreman. Il devrait apparaître dans deux nouveaux films à venir, Entouré et 892. Entouré étoiles Letitia Wright, Jamile Bell et Jeffrey Donovan, tandis que 892 étoiles John Boyega et Connie Britton.