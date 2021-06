Michael Kay déchire Kevin Durant pour un garde du corps courant sur le court 10z viral

in

Le match éliminatoire des Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets de jeudi soir était un retour en arrière du basket-ball. Avec un score final de 86-83, la victoire de Milwaukee sur Brooklyn comportait une défense décente et un tir brutal.

Un aspect du jeu qui ne rappelait pas les époques passées de la NBA, était un joueur vedette qui faisait courir son garde du corps sur le terrain lorsque les discussions sur les ordures devenaient trop chaudes.

Lors d’une confrontation entre Brooklyn Kevin Durant et les Bucks PJ Tucker, des coéquipiers sont rapidement intervenus, empêchant l’altercation d’aller au-delà d’un échange de paroles. Mais ensuite, Tucker a été heurté par ce qui semblait être un agent de sécurité se précipitant sur le terrain.

Selon ., cette personne était en fait le garde du corps personnel de Durant, employé par les Nets. Un athlète célèbre ayant un garde du corps n’est pas une anomalie. Mais cette personne ne devrait jamais intervenir lors d’une légère escarmouche entre athlètes professionnels au milieu d’un match.

Le garde du corps personnel de Kevin Durant, qui est à la solde des Nets, était l’une des personnes qui ont chargé le tribunal de mettre fin à la confrontation entre KD et PJ Tucker. H/T @joevardon @espnpic.twitter.com/tRTcpSYFnV – L’Athletic (@TheAthletic) 11 juin 2021

« Maintenant, vous me dites que les agents de la sécurité pourraient tout casser et que ce type est le garde du corps personnel de Kevin Durant ? » Animateur de radio ESPN New York Michael Kay dit vendredi. “C’est vraiment troublant, mec.”

« Donc, si vous obtenez deux superstars, alors quoi ? Deux gardes du corps vont commencer à se battre au milieu du tribunal à la télévision nationale ? » a demandé au co-animateur Don La Greca.

« Et s’ils sont armés ? » Kay a répondu. « Allons vraiment de l’avant, et s’ils sont armés ? »

Le scénario imaginé par Kay avance sévèrement l’incident au-delà de la réalité de ce qui s’est passé. Mais un garde du corps courant sur la place de jeu pour séparer deux joueurs reste choquant.

Kay a suggéré que la responsabilité d’un garde du corps personnel devrait être de protéger le joueur d’un fan entrant sur le terrain. Au cours de la première semaine des éliminatoires de la NBA, il y a eu de nombreux incidents de fans belligérants franchissant les frontières avec des joueurs, mais les cas continus se sont tempérés.

“Toute escarmouche sur le terrain, laissez les joueurs la gérer comme des hommes”, a déclaré Kay. “Kevin Durant peut agir comme un vrai dur à cuire, [but] s’il y a une escarmouche sur le terrain, son garde du corps sort. Tu n’es pas si dur d’un gars alors !

