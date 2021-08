Michael Keaton de Batman se souvient de la “pression” qui a résulté de la réalisation du film de Tim Burton

in

Michael Keaton a tout à fait raison : un gros flop pourrait marquer la fin de la carrière d’un réalisateur. Et étant donné que Tim Burton n’avait sorti Pee-wee’s Big Adventure et Beetlejuice qu’en 1989, il n’avait pas encore consolidé son statut de réalisateur acclamé. Il y avait aussi beaucoup de pression pour que Keaton réussisse en tant que Batman. Nous savons maintenant que l’acteur nominé aux Oscars peut facilement changer de genre, mais les critiques de cinéma de 1989 n’en étaient pas si sûrs. Des rôles comme Beetlejuice avaient poussé Hollywood à le classer dans des rôles principalement comiques, et le Dark Knight n’est certainement pas un rôle humoristique (à moins que nous ne parlions de la version Lego de Batman dans Le film Lego Batman).