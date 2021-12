Michael Keaton de retour en tant que Batman dans un autre film après l’apparition de « The Flash »

Michael Keaton a déjà signé pour jouer dans un autre film de DC Comics après avoir filmé son apparition dans The Flash. Keaton incarnera à nouveau Batman dans le film HBO Max Batgirl. La star de Beetlejuice a joué pour la première fois Bruce Wayne dans le film Batman de 1989 et sa suite, Batman Returns de 1993.

Keaton fera sa première apparition en tant que Batman en 30 ans dans The Flash, qui s’ouvre le 4 novembre 2022. Lorsque son casting dans ce film a été annoncé en juin 2020, The Hollywood Reporter a noté que le personnage de Keaton pourrait jouer un rôle similaire à Samuel Nick Fury de L. Jackson dans les premiers films de Marvel Cinematic Universe. Batman de Keaton pourrait être un mentor pour les jeunes personnages de DC Comics, d’abord pour Barry Allen d’Ezra Miller, puis pour Barbara Gordon de Leslie Grace dans Batgirl.

Le film Batgirl sera réalisé par les réalisateurs de Bad Boys For Life Adil El Arbi et Bilall Fallah. Il est déjà en production, avec Grace (In The Heights) dans le rôle principal. JK Simmons incarnera le commissaire Jim Gordon, après avoir joué le rôle dans Justice League. Brendan Fraser a été choisi pour incarner le méchant Firefly. Bien que Warner Bros. et DC Comics n’aient pas commenté le casting de Keaton, Grace l’a confirmé sur Twitter. « La chauve-souris est dehors [of] le sac », a-t-elle tweeté.

Bien que Keaton se soit une fois éloigné de son lien avec les films de super-héros, il a déclaré à Variety cette semaine qu’il s’était demandé à quoi cela ressemblerait de jouer à nouveau le Caped Crusader. « A quoi cela ressemblerait-il ? » ou ‘Et si je devais refaire ça' », se souvient Keaton s’être demandé avant d’accepter de jouer dans The Flash. « Ce n’est pas parce que j’étais curieux que je voulais le faire. Donc ça a pris beaucoup de temps, franchement… Je ne vais pas juste dire que je vais le faire. Ça doit être bon. Et il faut être une raison. »

Warner Bros. et HBO Max n’ont pas fixé de date de sortie pour Batgirl. Le studio prévoit toujours de ne sortir le film que sur la plateforme de streaming, bien que cela puisse changer. Blue Beetle, avec Xolo Mariduena de Cobra Kai, était également censé être un titre exclusif à HBO Max jusqu’à ce que Warner Bros. programme une sortie en salles en août 2023. La star de Birds of Prey, Jurnee Smollett, joue également dans un film Black Canary pour HBO Max.

Keaton a récemment joué dans la mini-série Hulu Dopesick, qui traite de la crise de la dépendance aux opioïdes. Plus tôt cette année, il a joué dans le film d’action The Protégé et a joué des rôles dans les films Netflix 2020 The Trial of the Chicago 7 et Worth. Il a joué le méchant de Spider-Man Vulture dans Spider-Man: Homecoming et devrait apparaître dans le rôle de Morbius. En 2015, il décroche enfin sa première nomination aux Oscars pour Birdman ou (La vertu inattendue de l’ignorance), dans lequel il incarne un ancien acteur de cinéma de super-héros essayant de se redéfinir.