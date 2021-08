Michael Keaton dirige le casting de stars dans la bande-annonce émotionnelle du drame du 11 septembre de Netflix

Semblable à la façon dont la chaleur estivale cède la place au feuillage d’automne alors que nous progressons d’août à septembre, les films que nous regardons ont donc tendance à s’éloigner de l’exaltation des effets d’un gars libre ou d’une veuve noire, et dans l’attraction axée sur les personnages d’un drame humain charnu. Le prochain film de Netflix, Worth, semble relever de ce parapluie, une conversation difficile qui est toujours en cours concernant l’indemnisation financière accordée aux familles des hommes et des femmes décédés lors des attentats terroristes du 11 septembre 2001. Cela, à lui seul, nous oblige pour regarder Worth, mais ensuite vous énumérez le casting, et vous vous rendez compte que cela se qualifie vraiment comme un must en septembre. Découvrez la bande-annonce ci-dessus.