Michael Keaton dirige le drame du 11 septembre de Netflix Worth dans la première bande-annonce .

Netflix a publié la première bande-annonce de son drame sur le 11 septembre Valeur avec Michael Keaton (Projecteur). Basé sur une histoire vraie, Keaton joue le rôle d’un homme chargé par le Congrès de déterminer le montant d’indemnisation à accorder aux familles des victimes du 11 septembre, ce qui l’amène à découvrir le coût humain de l’attaque terroriste la plus horrible de notre époque. Aux côtés de Keaton, Stanley Tucci (Secousse) et Amy Ryan (Tard dans la nuit). Regardez la bande-annonce ci-dessous…

Valeur est basé sur les mémoires Que vaut la vie de Kenneth Feinberg, l’homme que Keaton joue dans le film. Sara Colangelo (Le professeur de maternelle) dirige à partir d’un script écrit par Max Borenstein (Godzilla contre Kong). Keaton, Borenstein, Marc Butan, Anthony Katagas, Michael Sugar, Bard Dorros et Sean Sorensen produisent.

Tate Donovan (Homme-fusée), Shunori Ramanathan (Le grand malade), Talia Baume (Divorce), Laura Benanti (Une fille bavarde), Marc Maron (Briller), Ato Blankson-Wood (NoirKkKlansman), Chris Tardio (casse-cou), Carolyn Mignini (le diable) et Victor Slezak (L’enfer sur roues).

À la suite des horribles attentats de 2001 contre le World Trade Center et le Pentagone, le Congrès nomme l’avocat et médiateur de renom Kenneth Feinberg pour diriger le Fonds d’indemnisation des victimes du 11 septembre », lit-on dans le synopsis officiel. « Chargés d’allouer des ressources financières aux victimes du drame, Feinberg et le chef des opérations de son cabinet, Camille Biros, sont confrontés à l’impossible tâche de déterminer la valeur d’une vie pour aider les familles qui ont subi des pertes incalculables. Lorsque Feinberg se serre les coudes avec Charles Wolf, un organisateur communautaire pleurant la mort de sa femme, son cynisme initial se transforme en compassion alors qu’il commence à apprendre les véritables coûts humains de la tragédie.

