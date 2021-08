Michael Keaton lâche une bombe F sur le retour de Batman pour le flash

in

Avec Michael Keaton ayant joué pour la dernière fois à Batman dans Batman Returns de 1992, et quatre autres acteurs (bientôt cinq) ayant depuis hérité de la cape et du capot dans l’espace cinématographique en direct, il semblait évident que nous ne verrions jamais le Beetlejuice star dans le rôle à nouveau. Puis la nouvelle est arrivée l’année dernière que Keaton reprendrait sa version de Caped Crusader de DC Comics dans The Flash, car l’histoire verra le protagoniste éponyme d’Ezra Miller voyager dans des univers alternatifs. Quant à savoir pourquoi il a décidé de reprendre le rôle, Keaton a récemment largué une bombe f expliquant son raisonnement.