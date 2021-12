Michael Keaton reprendra le rôle de Batman dans Batgirl sur HBO Max

Warner Bros. et Michael Keaton nous ont tous surpris lorsque la nouvelle officielle de son retour dans le monde de DC Comics pour le prochain film Flash a été annoncée, mais il semble que Keaton n’en ait pas encore fini avec le personnage. Michael Keaton jouera également Bruce Wayne – et peut-être Batman – dans le prochain film de HBO Max Batgirl, rapporte Variety.

Keaton joue aux côtés de Leslie Grace, qui incarne le personnage principal, Barbara Gordon, et son alter ego de Batgirl. JK Simmons revient également sur son personnage de commissaire Jim Gordon, père de Barbara Gordon. Il a d’abord joué le personnage en 2017 et 2021 Justice League. Brendan Fraser, qui joue actuellement Robotman/Cliff Steel dans la série DC HBO Max Doom Patrol, rejoint le casting en tant que méchant pyromane Firefly.

Les films et les émissions de bandes dessinées deviennent étranges. Marvel Studios vient d’ouvrir grand le multivers avec Spider-Man: No Way Home, et Warner Bros. devrait faire de même avec The Flash d’Andy Muschietti qui, après une longue période de développement, devrait sortir en salles à la fin de l’année prochaine. Dans ce film, Flash d’Ezra Miller rencontrera également Batman de Keaton et retrouvera Batman de Ben Affleck.

On ne sait pas encore si Keaton enfile la combinaison de Batgirl. À 70 ans, il est sur le point de jouer une version de Bruce Wayne similaire à celle que nous avons vue dans la série animée Batman Beyond, qui avait un Bruce Wayne âgé guidant le jeune et inexpérimenté Terry McGinnis dans un Gotham futuriste. De même, l’acteur vocal Kevin Conroy a exprimé Bruce Wayne et Batman dans Batman: The Animated Series et dans Batman Beyond, il existe donc un précédent pour ce type de changement.

Batgirl est actuellement en production avec Adil El Arbi et Bilal Fallah à la réalisation et Christina Hodson à l’écriture. Keaton apparaîtra dans le rôle de Bruce Wayne dans The Flash le 4 novembre 2022.