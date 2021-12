Michael Keaton reviendra pour donner vie à Batman dans un autre film après le Flash – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Le Multivers s’étend… et pas seulement dans Marvel. De l’autre côté, côté DC Comics, les projets avec différentes versions de leurs personnages les plus emblématiques bougent aussi beaucoup. L’un de ceux qui reviendra sera Batman de Michael Keaton, dont la présence est déjà confirmée dans le film The Flash et qui apparaîtra également dans une autre production DC / Warner Bros.

Comme annoncé par le studio dans un communiqué de presse, le casting du film Batgirl, dont la première est prévue directement sur la plateforme de streaming HBO Max, comprendra Michael Keaton.

Dans la cast list officielle distribuée par Warner, Michael Keaton fait partie des artistes participant au film, bien qu’il ne soit pas précisé s’il reprendra son rôle de Batman, mais ce serait le plus probable. Il est également important de noter que le communiqué de presse comprend la phrase « Les crédits ne sont pas définitifs et les dates sont susceptibles de changer », il est donc toujours possible que Keaton ne participe pas éventuellement au film.

Batgirl, actuellement en tournage en Écosse, suivra les aventures de Barbara Gordon (Leslie Grace), la fille du commissaire Gordon (JK Simmons, reprenant ainsi son rôle de Justice League), qui assume le rôle de Batgirl. Le film présente également Brendan Fraser dans le rôle du méchant Firefly et Jacob Scipio dans un rôle encore non divulgué.

Actuellement, le film réalisé par Adil El Arbi et Bilall Fallah n’a pas de date de sortie définie, mais devrait sortir fin 2022 ou début 2023.

Keaton est maintenant sur le point de faire ses débuts au DCEU dans le film The Flash, qui sortira en salles en novembre de l’année prochaine. Un film réalisé par Andy Muschietti, avec Ezra Miller dans le rôle du speedster écarlate et qui aura au moins deux versions de Bruce Wayne, Keaton et Ben Affleck vu dans Justice League ou Batman v Superman.

Source : Cependant