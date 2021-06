Michael Kiske de Helloween dit que l’art de la production de disques est quelque chose “que nous devrions ramener”

BONJOUR chanteur Michael Kiske récemment parlé à Cuartel Del Métal sur le déclin de l’industrie de la musique alors que les consommateurs privilégient l’accès à la propriété et les expériences aux actifs. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “L’industrie de la musique en termes de production de disques est à peu près détruite. C’est une forme d’art que nous devrions ramener. Nous devrions vraiment tout repenser, car si les disques doivent être bon marché, ils ne sont pas aussi bons que ils pourraient l’être, si vous savez que vous pouvez le financer en l’achetant. Et les jeunes générations ont ce genre d’attitude que tout ce que vous pouvez obtenir sur Internet [for free] est correct d’obtenir. Mais vous devez penser que tout doit être financé, et si vous voulez de la qualité, cela coûte de l’argent.

“Je pense que nous devons vraiment ramener la culture de la production de disques”, a-t-il poursuivi. “Quand j’avais ton âge, j’ai grandi dans une culture musicale complètement épanouie. Dans les années 80 – 70 en tout cas, mais aussi dans les années 80 – quand j’étais adolescent, il y avait une énorme culture musicale partout, partout dans le monde. monde, avec tous les types de musique, et vous pouvez toujours produire des disques avec des budgets élevés et tout le reste. Et à cause d’Internet et des gens qui prennent les choses gratuitement et ne donnent pas un [crap] que les choses coûtent de l’argent, c’est à peu près éteint. Beaucoup de groupes ont disparu, toute la scène s’est rétrécie, tout le monde s’en fout, parce que c’est le seul moyen de gagner de l’argent. Et j’aime croire que nous pouvons revenir en arrière.

“J’aime les disques. Je ne veux pas juste louer des chansons Spotify. j’ai Spotify, et je paie pour Spotify, mais seulement pour découvrir la musique. Et si j’aime quelque chose, je regarde s’il y a un CD, puis j’achète le CD, parce que je veux l’avoir ; Je veux le posséder. Je ne veux pas le louer. Et si Spotify disparaît, je n’ai plus de musique.

“Je pense que nous devons en quelque sorte ramener la compréhension de la valeur de la production de disques”, a-t-il réitéré. “C’est un monde différent de celui du live – un spectacle en direct est autre chose qu’un album que vous pouvez écouter. C’est différent, c’est une approche différente, et je pense que nous devrions faire tout notre possible pour ramener les productions de disques.”

Kiske a poursuivi en disant que les musiciens ne sont pas les seuls touchés par le fait que le streaming musical a cannibalisé les ventes de disques, les laissant à des niveaux historiquement bas. “C’est aussi beaucoup de gens qui travaillent dans cette industrie et y ont un emploi”, a-t-il déclaré. « Ils perdent leur emploi. Si le produit – la chanson, la musique – n’a plus de valeur, comment le financez-vous ? Nous devons vraiment renverser la vapeur. En ce moment, c’est de pire en pire.

“Tout le monde devrait y penser, que nous avons perdu une énorme partie de la culture musicale”, a-t-il poursuivi. “Mais je ne veux pas être négatif tout le temps, alors je crois que nous pouvons revenir en arrière, nous pouvons le ramener, si nous sensibilisons les gens. Parce que nous aimons la musique. Nous voulons de la musique. Je veux des disques. Je veux du bon productions. Et cela ne devrait pas être un truc bon marché parce que c’est la seule façon de le faire. Nous avons maintenant la chance de dépenser une fortune sur ce [upcoming HELLOWEEN] album, mais tout le monde ne peut pas le faire. C’est une affaire d’esprit. Vous devez comprendre cela. Et peut-être que la scène metal peut le faire. Et si la scène metal le fait, peut-être que le reste suivra.”

La gamme classique élargie réunie de BONJOUR sortira son album très attendu le 18 juin via Records d’explosion nucléaire.

le “Citrouilles unies” fonctionnalités de la gamme Kiske et guitariste/chanteur Kai Hansen aux côtés du chanteur actuel Andi Deris, guitaristes Michel Weikath et Sascha Gerstner, bassiste Markus Grosskopf et batteur Daniel Löble.

Produit par Charlie Bauerfeind et Dennis Ward, le nouveau BONJOUR LP a été enregistré en partie au Accueil Studios à Hambourg (où tout a commencé en 1984). La même console d’enregistrement utilisée pour de telles BONJOUR albums en tant que “Maître des anneaux”, “Le temps du serment” et “Mieux que cru” a été utilisé pour enregistrer le nouveau matériel du groupe. L’effort a été mitigé au Studios Valhalla de Ronald Prent (IRON MAIDEN, DEF LEPPARD, RAMMSTEIN).

BONJOURLe nouvel album de ” a vu les légendaires power metalers allemands revenir aux sources “, le groupe enregistrant entièrement en analogique et Löble jouer le kit de batterie précédemment utilisé par BONJOURle batteur d’origine, le regretté Ingo Schwichtenberg, sur le légendaire “Gardien des sept clés” enregistrements.

le “Citrouilles unies” tournée a marqué la première fois Kiske avait joué en direct avec BONJOUR depuis 1993. Hansen, qui est parti BONJOUR en 1988, avait rejoint le groupe sur scène lors de diverses tournées et apparitions dans des festivals au fil des ans. L’ensemble comprenait plusieurs duos avec Kiske et son remplaçant, Déris, ainsi que de nombreuses chansons rarement jouées, y compris “Les enfants du siècle”, “Ascension et chute” et “Vivre n’est pas un crime”. Hansen – qui a fait face BONJOUR jusqu’à la fin de 1986 — a chanté un medley de plusieurs BONJOUR classiques, y compris « Chevaucher le ciel », “Judas”, “Lumière des étoiles” et “Heavy Metal (est la loi)”.

BONJOURest européenne “United Alive World Tour Partie II”, qui devait initialement avoir lieu en septembre et octobre, aura désormais lieu l’année prochaine.