Michael Kiske de Helloween : “Je ne pense pas que je l’aurais fait” a rejoint Iron Maiden

BONJOUR chanteur Michael Kiske a renversé la rumeur selon laquelle il avait été approché pour rejoindre IRON MAIDEN en remplacement de Bruce Dickinson.

Lorsque Dickinson la gauche IRON MAIDEN en 1992, de nombreux fans de heavy metal ont estimé que Kiske semblait le mieux placé pour remplir ses chaussures. Mais le travail est plutôt allé à BANDE-LOUP chanteur Blaze Bayley, un choix étrange étant donné que Flamberla voix chantée de est clairement un baryton contrairement à Brucegamme ténor/alto.

Kiske discuté de son hypothétique jumelage avec JEUNE FILLE lors d’un récent entretien avec “Le spectacle rock de Neil Jones” sur TotalRock. On lui a demandé s’il avait déjà reçu un appel pour auditionner pour le JEUNE FILLE métier de chanteur, Kiske dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : “Je l’ai même entendu à la télévision. À la télévision allemande, c’était une émission de heavy metal sur une chaîne, et il y avait une belle dame qui a dit : ‘Eh bien, tout le monde le sait Michael Kiske est le nouveau chanteur de IRON MAIDEN.’ Mais je ne le savais pas.

“[The rumor] probablement parce que Dickinson n’était plus dans le groupe”, Michael a continué. « Je n’étais plus dans BONJOUR [at the time], donc j’étais en quelque sorte disponible. C’est peut-être de là qu’est venue l’idée [from].”

Avait-il été invité à rejoindre IRON MAIDEN, Kiske Raconté “Le spectacle rock de Neil Jones”, “Je ne pense pas que je l’aurais fait – même si je suis un JEUNE FILLE ventilateur; toujours été. JEUNE FILLE était, avec [JUDAS] PRÊTRE, ces deux-là étaient mes principaux groupes quand je me suis lancé dans ce type de musique. Je pense que j’avais 14 ans ou quelque chose comme ça. METALLIQUE plus tard… [I was listening to their debut album] ‘Tue les tous’. J’étais l’un des premiers fans. Nous avions même une cassette de la démo de cet album qui circulait en Europe. C’était quelque chose de différent ; ils sonnaient différemment, et l’énergie était très différente. Et plus tard, c’était QUEENSRŸCHE. N’importe quoi avec Ronnie [James] Dio, tout ce sur quoi il a posé des voix, j’ai adoré. Ses trucs en solo, tout autant. C’était mon truc principal.

“Mais pour rejoindre un groupe comme IRON MAIDEN, je ne le recommanderais pas”, Kiske ajoutée. “Parce que, allez – ça ne marche pas; ça ne marche tout simplement pas. Donc je ne pense pas que je l’aurais fait de toute façon. C’était un bon choix qui [Bruce] est revenu plus tard.

“Lorsque Bruce rejoint IRON MAIDEN, c’était les premières années. Ils ont fait deux disques [with Paul Di’Anno] qui ont réussi, mais il était la prochaine étape. Dickinson était la raison pour laquelle je me souciais de IRON MAIDEN. C’était sa voix. J’ai entendu ‘Courir vers les collines’ à la radio, et je me suis dit : ‘Qu’est-ce que c’est ?'”

Plus tôt ce mois-ci, Kiske a dit à Loudwire qu’il avait du mal à comprendre JEUNE FILLEdirection musicale une fois Bayley avait rejoint le groupe.

“Je ne veux pas blesser Flamber, je ne le connais pas, mais il n’était pas Bruce Dickinson, ” Michael mentionné. « En fait, j’ai écouté [IRON MAIDEN‘s ‘The X Factor’ album] avec [guitarist] Adrien Smith [who exited IRON MAIDEN in 1989] dans mon appart quand on s’amusait tous les deux avec mon premier album solo [‘Instant Clarity’]. Nous ne pouvions pas comprendre ce que nous entendions. Tout l’esprit de l’album était très étrange.”

Bayley enregistré deux albums studio avec IRON MAIDEN – les années 1995 “Le facteur X” années 1998 et “Virtuel XI” – avant que Dickinson retourné au groupe. le JEUNE FILLE albums Flamber est apparu sur vendu considérablement moins que les versions précédentes du groupe et étaient leurs titres les plus bas dans le pays d’origine du groupe depuis 1981 “Tueurs”.

Kiske et le reste de la gamme classique élargie réunie de BONJOUR a sorti son nouvel album le 18 juin via Records d’explosion nucléaire. le “Citrouilles unies” la programmation comprend également le retour du guitariste/chanteur Kai Hansen aux côtés du chanteur Andi Deris, guitaristes Michel Weikath et Sascha Gerstner, bassiste Markus Grosskopf et batteur Daniel Löble.

Kiskel’intégralité de l’entretien avec “Le spectacle rock de Neil Jones” peut être entendu sur TotalRock.

