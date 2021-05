Michael Kiske de Helloween revient sur l’utilisation de voix principales préenregistrées lors de la tournée 2017: “ Je ne ferai plus jamais ça ”

HELLOWEENde Michael Kiske a parlé de l’utilisation de voix enregistrées lors du spectacle d’ouverture du groupe à l’automne 2017 “Citrouilles unies” tour du monde. Le trek était HELLOWEEN‘s premier avec la gamme classique élargie réunifiée de la tenue allemande de power metal, composée de sept musiciens, dont Kiske et guitariste de retour Kai Hansen aux côtés du chanteur Andi Deris et guitariste Sascha Gerstner.

Même si HELLOWEENLe concert du 19 octobre 2017 à Escena à Monterrey, au Mexique, a reçu des critiques majoritairement positives, des fans présents et d’autres ont regardé des clips sur Youtube accusé Kiske de truquer son chemin à travers certaines des parties de chant les plus difficiles du concert.

Maintenant, dans une toute nouvelle interview avec le Metal Journal espagnol, Kiske a abordé les accusations de «lecture» portées contre HELLOWEEN, expliquant que le déménagement était rendu nécessaire par sa mauvaise santé.

“Je n’ai jamais rien fait de tel, et je ne le referai plus jamais”, a-t-il dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). «C’était juste une situation où la direction et le groupe voulaient que je le fasse. C’était une phase si difficile. J’étais tellement désespérée, tu ne peux pas imaginer. Tu fais ces retrouvailles après 23 ans, ou combien de temps ça a duré, et vous vendez de grandes arènes et de grandes salles, et tout est parfait. Et vous avez une putain d’infection des cordes vocales et vous ne pouvez pas chanter. C’était un test très lourd.

«J’ai appris plus tard pourquoi cela s’est produit», a-t-il poursuivi. «Cela semble peut-être un peu étrange, mais je cherchais en quelque sorte mes conseils spirituels, et c’est que j’essaie toujours d’être trop parfait – je veux toujours être parfait dans ce que je fais – et j’avais besoin d’apprendre que c’est pas possible. Échouer fait partie de l’humanité, et c’est pourquoi ils m’ont fait ça. C’était une leçon très difficile, mais j’étais dans une situation où je n’avais pas l’impression de pouvoir le faire, alors j’ai voulu annuler, et la prochaine fois que je le ferai. Si jamais je me retrouve à nouveau dans une situation comme celle-là… Je l’ai dit au directeur. Je comprends que nous ne voulions pas commencer cette tournée avec des annulations et tout ça; je comprends que c’était un choix que nous devions faire en quelque sorte; mais si jamais j’attrape à nouveau un virus comme celui-là, et si après peut-être deux semaines en tournée je ne vais pas mieux, je rentre à la maison. Je m’en débarrasserai. Parce que tu endommages ta santé.

«C’était vraiment mauvais. Je n’aurais pas dû faire ça… je boitais,» Kiske expliqué. «J’ai commencé à boiter. Quatre semaines après le début de la tournée, je ne pouvais monter sur scène qu’avec deux énormes verres de vin rouge et des analgésiques. J’avalais un ibuprofène fort, parce que je boitais. Mon système immunitaire entrait dans ma jambe gauche. Et après la tournée, comme un an plus tard, en 2019, j’ai eu un gros… Je ne sais pas comment vous l’appelez. Autour de votre région vocale, vous avez cette thyroïde – je ne sais pas comment on l’appelle – cet organe là-bas, et j’ai eu une grosse balle là-dedans, qui a dû être opérée. C’était très risqué, car ils doivent couper la zone où le nerf de vos cordes vocales va, et le médecin a dit: “ Si j’ai mal coupé, tu ne chanteras plus. C’était donc une expérience “agréable”. “

Selon Kiske, tout s’est bien passé avec la chirurgie. «Ce n’était pas un cancer ou quoi que ce soit du genre», a-t-il dit. “Mais je pense que c’était un autre résultat du fait que je n’ai pas fait de pause, que j’ai traversé cette tournée même si j’avais un virus effrayant. Nous avions deux ou trois jours de congé avant, je pense, l’Espagne; là-bas. [were] deux endroits où nous pourrions rentrer chez nous pendant trois ou quatre jours. Et dès que je suis rentré à la maison, je suis tombé vraiment malade. J’ai eu une forte fièvre – toute la nuit. Je transpirais – complètement trempée – et cela a duré tout le temps. Et puis, quand j’ai dû monter dans le taxi pour l’aéroport, je me suis amélioré. C’est, comme, vous pouvez dire comment votre esprit contrôle votre corps. Dès que j’ai compris: «D’accord, maintenant tu as quatre jours», mon corps a dit: «D’accord. Maintenant, le virus peut passer. J’étais donc complètement malade. Et puis je suis arrivé en Espagne, et nous avons fait ce spectacle et des trucs comme ça, mais c’était une torture pour mon corps. Et je ne referai pas ça. C’était une situation où ils ont dit: «Vous savez quoi? Nous avons encore un enregistrement de l’émission précédente, et nous avons des enregistrements des répétitions que nous avons faites. Alors tu chantes, et chaque fois qu’on a envie de foutre en l’air, le chanteur se faufile dans ces autres enregistrements live. Je n’ai jamais fait ça auparavant et, bien sûr, j’échoue, parce que je n’ai pas l’habitude de faire ce genre de choses. Quand tu fais une lecture, tu dois faire la même chose que sur l’enregistrement, et je tenais le micro devant le public et ma voix passait par l’AP et stuf comme ça. Honnêtement, mais je m’en fiche. Je n’avais pas le choix. L’autre choix était d’annuler le spectacle, et le groupe ne voulait pas annuler le spectacle. Je n’avais donc pas le choix; Je devais le faire. Mais ça ne se reproduira plus. La prochaine fois, je rentrerai à la maison quand je serai malade comme ça. “

HELLOWEEN sortira son album très attendu le 18 juin via Registres sur les explosions nucléaires. Le clip officiel du premier single du disque, “Skyfall”, est sorti le mois dernier.

La pochette de «Helloween» a été peint par l’artiste Eliran Kantor, qui a déjà travaillé avec LA HAINE RACE, SOULFLY, TESTAMENT, TERRE GELÉE et SODOME, entre autres.

le “Citrouilles unies” fonctionnalités de la gamme Kiske et Hansen aux côtés de Deris, guitaristes Michael Weikath et Gerstner, bassiste Markus Grosskopf et batteur Daniel Löble.

Produit par Charlie Bauerfeind et Dennis Ward, le nouveau HELLOWEEN LP a été enregistré en partie au Accueil Studios à Hambourg (où tout a commencé en 1984). La même console d’enregistrement utilisée pour un tel HELLOWEEN albums comme “Maître des anneaux”, “L’heure du serment” et “Mieux que cru” a été utilisé pour enregistrer le nouveau matériel du groupe. L’effort était mitigé au Studios Valhalla de Ronald Prent (IRON MAIDEN, DÉF LEPPARD, RAMMSTEIN).

le “Citrouilles unies” tournée a marqué la première fois Kiske avait joué en live avec HELLOWEEN depuis 1993. Hansen, qui est parti HELLOWEEN en 1988, avait rejoint le groupe sur scène lors de diverses tournées et apparitions dans des festivals au fil des ans. L’ensemble comprenait plusieurs duos avec Kiske et son remplaçant, Deris, ainsi que de nombreuses chansons rarement jouées, y compris “Enfants du siècle”, “Ascension et chute” et “Vivre n’est pas un crime”. Hansen – qui a fait face HELLOWEEN jusqu’à la fin de 1986 – a chanté un medley de plusieurs début HELLOWEEN classiques, y compris «Chevauchez le ciel», “Judas”, “Lumière des étoiles” et “Heavy Metal (est la loi)”.

HELLOWEENeuropéen “United Alive World Tour Part II”, qui devait initialement avoir lieu en septembre et octobre, aura lieu l’année prochaine.

le “Citrouilles unies” gamme de HELLOWEEN a déjà publié une nouvelle chanson – bien intitulée “Citrouilles unies” – en octobre 2017.