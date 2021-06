Michael Kiske explique pourquoi il n’a pas de crédits d’écriture sur le nouvel album de Helloween

Dans une nouvelle interview avec The Metal Voice du Canada, BONJOUR chanteur Michael Kiske On lui a demandé pourquoi il n’avait pas de crédits d’écriture sur le nouvel album éponyme du groupe. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je ne voulais pas [to get involved in the songwriting this time around]. Je suis en train de faire un album solo en ce moment – un album acoustique. C’est ma création [outlet].

“Quand il s’agit des chansons de BONJOUR, j’ai écrit quelques chansons qui ont eu du succès – je sais – mais quand même, pour moi, Kai [Hansen, guitar/vocals], Weïki [Michael Weikath, guitar], plus tard Et moi [Deris, vocals] et aussi Sascha [Gerstner, guitar], ce sont les principaux auteurs-compositeurs ; ils écrivent les chansons qui définissent en quelque sorte le son principal du groupe », a-t-il expliqué. « Et puisque nous avons six auteurs-compositeurs, j’ai pensé que c’était suffisant. Peut-être que je ferai quelque chose pour un autre album que nous pourrions faire.

“Je pense que cela a quelque chose à voir avec le patron du label de Explosion nucléaire, ” Michael ajoutée. “En fait, il est vraiment après mon album solo. C’est vraiment un grand fan, ce qui est toujours génial. Je lui ai dit que je faisais quelque chose comme ça. Et il [said], ‘Je veux l’avoir. Je vais le sortir l’année prochaine.'”

Lorsqu’on lui a demandé si son nouvel album solo était déjà terminé, Kiske a déclaré: “J’ai tout le matériel. Ça va être 50-50. Ce sera quelques-unes de mes propres chansons que j’ai, toutes juste acoustiques. Mais j’enregistrerai aussi certaines de mes chansons préférées – des airs non métalliques . Ce sont des trucs de divers groupes que je fais moi-même, parfois même des années 70 ou autre. Ce sont juste des chansons que j’aime et j’ai l’impression que je peux les chanter d’une manière intéressante et faire mon propre truc. Ça va être 50-50, mais ça va être très simple – tout vient d’être enregistré ici chez moi.”

La semaine dernière, le nouveau LP de la gamme classique élargie réunie de BONJOUR est entré dans le classement officiel des albums dans le pays d’origine du groupe à la position n ° 1.

le “Citrouilles unies” gamme de BONJOUR présente le chanteur de retour Kiske et Hansen aux côtés de Déris, Weikath, Gerstner, bassiste Markus Grosskopf et batteur Daniel Löble.

Produit par Charlie Bauerfeind et Dennis Ward, le nouveau BONJOUR LP a été enregistré en partie au Accueil Studios à Hambourg (où tout a commencé en 1984). La même console d’enregistrement utilisée pour de telles BONJOUR albums en tant que “Maître des anneaux”, “Le temps du serment” et “Mieux que cru” a été utilisé pour enregistrer le nouveau matériel du groupe. L’effort a été mitigé au Studios Valhalla de Ronald Prent (IRON MAIDEN, DEF LEPPARD, RAMMSTEIN).

BONJOURLe nouvel album de ” a vu les légendaires power metalers allemands revenir aux sources “, le groupe enregistrant entièrement en analogique et Löble jouer le kit de batterie précédemment utilisé par BONJOURle batteur d’origine, le regretté Ingo Schwichtenberg, sur le légendaire “Gardien des sept clés” enregistrements.

le “Citrouilles unies” tournée a marqué la première fois Kiske avait joué en direct avec BONJOUR depuis 1993. Hansen, qui est parti BONJOUR en 1988, avait rejoint le groupe sur scène lors de diverses tournées et apparitions dans des festivals au fil des ans. L’ensemble comprenait plusieurs duos avec Kiske et son remplaçant, Déris, ainsi que de nombreuses chansons rarement jouées, y compris “Les enfants du siècle”, “Ascension et chute” et “Vivre n’est pas un crime”. Hansen – qui a fait face BONJOUR jusqu’à la fin de 1986 — a chanté un medley de plusieurs BONJOUR classiques, y compris « Chevaucher le ciel », “Judas”, “Lumière des étoiles” et “Heavy Metal (est la loi)”.

BONJOURest européenne “United Alive World Tour Partie II”, qui devait initialement avoir lieu en septembre et octobre, aura désormais lieu l’année prochaine.



