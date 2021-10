Michael Komasinski nommé PDG mondial de Merkle

Komasinski prendra ses fonctions de PDG mondial Merkle le 1er janvier

Dentsu International a annoncé jeudi que Michael Komasinski allait être promu au poste de directeur général (PDG) mondial, Merkle et membre de l’équipe de direction internationale de Dentsu. Il remplace Craig Dempster qui a été membre de l’équipe de direction de Merkle pendant près de 15 ans et a rejoint dentsu lors de l’acquisition de Merkle en 2016. Craig prendra sa retraite à la fin de l’année.

Komasinski apporte une riche expérience ayant conduit Merkle dans deux des trois régions de Dentsu. Il a rejoint Merkle il y a sept ans en tant que directeur de l’exploitation des services d’agence, puis est devenu président de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) de Merkle. Il est actuellement président de Merkle/CXM, Amériques, et responsable de la gamme de services de gestion de l’expérience client (CXM) de dentsu dans les Amériques, supervisant tous les aspects des opérations régionales de Merkle dans les Amériques. Komasinski prendra ses fonctions de PDG mondial Merkle le 1er janvier et rejoindra l’équipe de direction internationale de Dentsu, sous la responsabilité de Wendy Clark. Le nouveau président, Merkle Americas, sera annoncé en temps voulu.

« Les antécédents de Michael parlent d’eux-mêmes. Il inspire et dirige des équipes dans le développement d’expériences client percutantes, basées sur les données et basées sur la technologie, tout en établissant des relations durables et fondées sur des valeurs avec les clients. Et il partage notre ambition collective de devenir le réseau d’agences le plus intégré, en proposant des solutions intégrées pour stimuler la croissance de nos clients dans les domaines de la création, des médias et du CXM. Je sais que Michael est prêt à faire avancer ce programme à la tête de Merkle et sera un leader clé pour dentsu alors que nous accélérons davantage notre croissance et notre élan », a déclaré Wendy Clark, PDG mondiale de dentsu international.

« Je suis ravi d’avoir l’opportunité de diriger une marque aussi brillante et prospère dans sa prochaine phase de croissance. Le fait de réunir nos forces combinées avec celles de dentsu fait de nous un véritable leader du marché, démontrant à nos clients l’étendue des capacités que nous offrons pour fournir des solutions marketing intégrées et des résultats commerciaux. Le talent est l’élément vital de marques comme Merkle et c’est un objectif clé à l’ère de la pandémie alors que le marché du travail se resserre et que nous nous tournons vers des méthodes de travail hybrides. Comme par le passé, nous nous efforçons de faire de Merkle et de dentsu l’employeur de choix où les meilleurs talents de l’industrie veulent venir se développer et prospérer », a ajouté Komasinski.

