Michael Kors dévoile une capsule de partenariat exclusive MKC x 007 – WWD

Michael Kors a rencontré son égal.

Kors s’associe à la franchise de films 007 et à leur 25e film de James Bond, “No Time to Die”, présentant une collection capsule en édition limitée comprenant la sacoche Michael Kors Collection Bancroft. La capsule en trois pièces sera disponible dans certains magasins Michael Kors du monde entier, sur michaelkors.com et sur la boutique en ligne officielle de la franchise, 007Store.com, à partir de la fin du mois.

La capsule se compose de la sacoche MKC x 007Bond Bancroft confectionnée en cuir de veau, du Bond Carryall en cuir de veau et du Bond Duffel en toile de coton couleur bagage. Une plaque MKC x 007 polie est placée dans la doublure intérieure et les sacs comportent une étiquette de bagage en cuir MKC x 007 exclusive. Ils sont tous fabriqués exclusivement en Italie pour le film.

Les cinéphiles pourront avoir un aperçu de la capsule sur grand écran lorsque Moneypenny, interprété par l’actrice britannique Naomie Harris, nominée aux BAFTA et aux Oscars, arborera la sacoche Bond Bancroft dans le film.

« Glamour jet-set, sophistication, vitesse, énergie – ce sont tous des mots qui viennent à l’esprit quand on pense au monde de James Bond », a déclaré Michael Kors. « Ils sont également au cœur de l’ADN de notre marque. Cette collaboration était vraiment l’union parfaite de la mode et du cinéma.

De plus, Kors dévoilera une vidéo de campagne pour célébrer le lancement. Tournée à Milan et réalisée par Brando De Sica, la vidéo, qui met également en vedette Harris, est remplie d’aventures, de suspense et d’intrigues, et montre un trajet de livraison dans les rues de Milan, un message top secret et un colis mystérieux. C’est à Moneypenny de décoder le message et de découvrir ce qu’il y a dans la boîte. Et dans le monde de James Bond, rien n’est jamais ce qu’il paraît.

La vidéo culmine avec la révélation de la sacoche Michael Kors Collection Bond Bancroft que Moneypenney porte dans le film. La campagne est lancée aujourd’hui et apparaît sur les canaux de marketing numérique et les plateformes de médias sociaux de la marque. “No Time to Die” sera dans les salles de cinéma le 30 septembre au Royaume-Uni via Universal Pictures International et aux États-Unis le 8 octobre de MGM via leur bannière United Artists Releasing.