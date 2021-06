Michael Kors, la société mère de Versace présente son livre de jeu post-COVID-19 – WWD

L’omnicanal de Capri Holdings Ltd. se positionne pour la croissance.

La firme de mode – qui comprend les marques Michael Kors, Versace et Jimmy Choo – a révélé mardi son livre de jeu post-COVID-19 lors de sa réunion d’investisseurs prévue. La formule comprend le remboursement de la dette ; ouvrir plus de magasins; développer l’activité d’accessoires dans l’ensemble du portefeuille ; attirer de nouveaux acheteurs plus jeunes et peut-être plus d’acquisitions.

« Avec une plus grande visibilité sur la trajectoire de la reprise économique mondiale, nous avons maintenant encore plus de confiance dans l’avenir et pensons que nos trois maisons de luxe positionnent Capri Holdings pour offrir plusieurs années de forte croissance des revenus et des bénéfices », a déclaré John D. Idol, directeur de Capri. Président et Directeur Général.

Mardi également, la société a relevé ses revenus de l’exercice 2022 et ses perspectives de bénéfice par action ajusté. Capri prévoit désormais des revenus pour l’exercice 2022 à environ 5,15 milliards de dollars, en hausse par rapport à l’estimation précédente d’environ 5,1 milliards de dollars. La société attribue aux perspectives révisées les tendances des ventes meilleures que prévu au premier trimestre. En outre, Capri a ajusté son bénéfice par action prévu pour l’exercice 2022 entre 3,80 $ et 3,90 $, en hausse par rapport aux prévisions précédentes de 3,70 $ à 3,80 $ pièce.

Pour y arriver, les dirigeants de Capri ont présenté des plans ambitieux aux analystes lors de la réunion des investisseurs, tels que la croissance du secteur des accessoires à environ 50 % des revenus totaux du portefeuille et l’ouverture de nouveaux magasins.

“Nous sommes d’abord une entreprise d’accessoires”, a déclaré Idol aux analystes virtuellement, soulignant que si les vêtements de prêt-à-porter continueront d’être un élément important de la stratégie de croissance de Capri, l’entreprise se concentrera sur la petite maroquinerie et les sacs à main, comme ainsi que l’immobilier de brique et de mortier.

“Les magasins sont une partie vitale de nos écosystèmes”, a déclaré Idol. « Ils donnent vraiment vie à notre style de vie jet-set. Nous croyons beaucoup à la brique et au mortier. Le détaillant a terminé le trimestre le plus récent avec 1 257 magasins, dont 820 Michael Kors, 227 Jimmy Choo et 210 magasins Versace.

Par marque, Idol a déclaré que la plus grande opportunité de croissance réside dans Versace, dont la société s’est précédemment fixé pour objectif de porter ses revenus à 2 milliards de dollars. Cette année, a déclaré Idol, les revenus de Versace atteindront probablement environ 1 milliard de dollars, grâce à sa catégorie d’accessoires élargie, à la croissance des activités asiatiques (qui devraient atteindre environ 700 millions de dollars de revenus) et à l’augmentation du parc de magasins dans le monde.

« La majorité des revenus [from Versace] proviendra des magasins », a déclaré Idol lors de l’événement, ajoutant que « le parc de magasins de Versace est sous-développé par rapport à nos pairs de luxe. Nous allons rénover l’ensemble de la flotte d’ici 2025.

Chez Jimmy Choo, en plus de développer l’activité accessoires – de 20 % à 30 % cette année – l’activité chaussures comprendra également une petite sélection de prêt-à-porter et de beauté. Les bijoux arrivent en mars 2022.

“Nous pensons que nous avons une assez grande opportunité là-bas et les consommateurs y réagissent”, a déclaré Idol.

Tout comme Versace, le PDG a ajouté que l’empreinte des magasins de Jimmy Choo est sous-pénétrée par rapport à ses concurrents, et l’ouverture de plus de magasins aidera la marque à augmenter ses revenus à environ 650 millions de dollars d’ici l’exercice 2023.

« Chez Jimmy Choo, nous avons un excellent parc de magasins ; la croissance y sera principalement avec de nouvelles ouvertures de magasins », a déclaré Idol. « À plus long terme, nous pensons pouvoir générer 1 milliard de dollars de ventes [at Jimmy Choo]. ”

Les autres moteurs de croissance incluent le développement accru des activités en Asie et les plans de la société pour tripler les revenus du commerce électronique de Jimmy Choo l’année prochaine à environ 250 millions de dollars.

Des stratégies de communication mises à jour – telles que des défilés de mode, des médias sociaux et des recommandations de célébrités – ainsi que de nouvelles catégories de produits aideront à développer Michael Kors, la plus grande marque de Capri.

“Nous créons le désir et l’engagement des consommateurs”, a déclaré Idol. « La communication avec les consommateurs utilise des analyses et des données pour convertir et capitaliser sur le désir des consommateurs. C’est beaucoup plus ciblé. Chaque jour, nous analysons comment les gens interagissent avec nos canaux sociaux. Nous utilisons ensuite ces données pour cibler les consommateurs. Nous prévoyons d’atteindre 75 millions de clients dans un avenir proche.

En ce qui concerne les catégories de produits de Michael Kors, les plus grandes opportunités se trouvent dans les produits de signature, la collection MKGO et la division pour hommes.

Alors que le groupe prévoit de porter la collection de signatures de Michael Kors à environ 50% dans toutes les catégories de produits (contre 30%, contribuant à générer 2 milliards de dollars de revenus), Idol a ajouté que les deux autres entreprises – MKGO et hommes – sont des entreprises à marge élevée. .

« Ils ne vont pas cannibaliser le commerce des accessoires », a-t-il expliqué. « C’est une autre façon d’interagir avec les consommateurs avec Michael Kors en tant que marque de style de vie.

“Nous pensons que la signature est à la mode”, a ajouté Idol. « Cela stimule l’identité de la marque, ainsi que la fidélité. »

En outre, Michael Kors espère doubler ses revenus de commerce électronique à plus d’un milliard de dollars, ajouter des services de clientèle supplémentaires, augmenter les prix moyens et mettre à jour son parc de magasins.

“Une très grande partie du cap ex ira à la rénovation des magasins Michael Kors, en particulier en Amérique du Nord, tout en fermant des magasins sous-performants en Amérique du Nord et en ouvrant de nouveaux magasins en Asie”, a déclaré Idol.

Pour l’ensemble de l’exercice, la société s’attend désormais à un chiffre d’affaires d’environ 4 milliards de dollars – stable par rapport à l’année dernière, ou en baisse par rapport aux 5,5 milliards de dollars de l’exercice pré-pandémique 2020 – avec la plus grande opportunité de croissance en Asie et de légères baisses en Amérique du Nord. .

Les investisseurs semblent ne pas savoir comment réagir au plan. Les actions de Capri ont oscillé entre le positif et le négatif au cours de la séance de bourse de mardi, clôturant finalement de 0,70% à 54,19 $ pièce. D’une année sur l’autre, les actions ont augmenté de près de 247%.

Mais Idol a déclaré que la société est prête pour la croissance. Cela comprend le remboursement de la dette, le rachat d’actions et éventuellement l’investissement dans d’autres marques à l’avenir.

“Bien que je ne vais pas encore crier victoire ici, je pense que nous sommes proches de cela”, a déclaré Idol, concernant les acquisitions potentielles. « Nous pensons que nous sommes en mesure de mettre ces deux acquisitions de luxe [Choo and Versace] dans un lieu propice à la croissance. Cela nous donne une grande confiance pour rechercher au moins une acquisition européenne de luxe à l’avenir. Ce sera une option très importante qui sera sur la table si nous pensons qu’il existe une option qui correspond à notre portefeuille. »